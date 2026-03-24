Европа в панике: на газовом рынке близится Судный день
Танкеры с газом, которые еще месяц назад шли к европейским берегам, сегодня разворачиваются в Азию. Причина проста: мировые цены взлетели выше 700 долларов за... | 24.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Танкеры с газом, которые еще месяц назад шли к европейским берегам, сегодня разворачиваются в Азию. Причина проста: мировые цены взлетели выше 700 долларов за тысячу кубов, а запасы в хранилищах на Востоке так же пустеют, как на Западе. Почему Китай, Япония и Индия готовы платить больше и что будет на глобальном рынке летом — в материале "Прайм".Мрачный сценарийВ конце 2025-го аналитики говорили о профиците СПГ. Запасы казались стабильными, новые терминалы в США и Канаде готовили к запуску, и ничто не предвещало бури. Но события первых недель марта перевернули все с ног на голову.Государственная энергетическая компания QatarEnergy остановилась после атак беспилотников. Удар пришелся по промышленному комплексу "Рас-Лаффан" — крупнейшему в мире узлу по производству сжиженного природного газа. Как сообщилоагентство Bloomberg, повреждены 14 технологических линий."На восстановление уйдут годы", — сообщили источники, знакомые с ситуацией. Каждую неделю простоя этого завода мир теряет столько энергии, сколько хватило бы для электроснабжения всех домов Сиднея на целый год.Иран фактически блокировал Ормузский пролив — главную артерию экспорта СПГ из стран Персидского залива.Внезапно выяснилось, что рассуждения о благополучии с газом — не более чем слова. "Профицитные запасы СПГ сожгли за несколько дней ближневосточного кризиса, и рынок перешел в фазу острой борьбы за ресурс", — констатирует Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии.В прошлом году через Ормузский пролив транспортировали 115 миллиардов кубометров газа. Хотя это лишь три процента глобального потребления, европейский индекс TTF в этом месяце подскакивал до 820 долларов за тысячу кубов. До конфликта было в два раза меньше. Сегодня цена закрепилась на 600 с лишним и не собирается вниз.Похоже, мир приближается к сценарию Судного дня в отношении газового кризиса, пишет Bloomberg. Даже если война закончится, перебои с поставками могут продлиться месяцы или даже годы.Битва континентовВ этой новой реальности развернулась жестокая конкурентная борьба за каждый доступный танкер. И Азия побеждает.Азиатский эталонный индекс JKM стабильно превышает европейский TTF. Проще говоря, там всегда готовы платить за газ больше, чего не скажешь об избалованных стабильными и дешевыми поставками из России европейцах.По данным Bloomberg, Пакистан на 99 процентов зависит от импорта катарского газа. Индия получает более половины из стран Ближнего Востока. У Китая диверсифицированная структура поставок (включая российские трубопроводы), но это крупнейший в мире потребитель.Итак, пока Европа думает, как заставить население и бизнес платить больше, Азия уже достает кошельки. Отдельные сделки в регионе приближаются к диапазону 20-25 долларов за MMBtu, что примерно на треть дороже, чем в ЕС.Это автоматически стимулирует перенаправление транспортных потоков. "Танкеры, плывшие в Европу, меняют маршрут и уходят в Китай и Японию, где премия к европейским ценам вновь увеличилась", — говорит доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.Европа на граниПосле холодной зимы заполненность европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) упала до катастрофически низких значений.В среднем — около 30 процентов, но в Венгрии, Италии, Испании, продолжающих получать российский газ по "Турецкому потоку" и в виде СПГ, — 48-55 процентов, а, скажем, в Нидерландах — 8,3.В 2025-м 55 процентов СПГ поступало из США. Теперь американцы активно подписывают контракты с Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией."Для Европы заокеанского газа может не хватить при таких ценах в Азии", — предупреждает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.Чего ждать летом и осеньюКонкуренция, скорее всего, усилится. После энергетического кризиса последних лет Евросоюз поставил себе жесткую цель: входить в отопительный сезон с запасами не ниже 90 процентов. Чтобы достичь этого, потребуются гигантские закупки на внешнем рынке."Если в этот момент Азия предложит более высокую цену, часть доступных грузов снова уйдет на восток. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие месяцы — это не структурный дефицит, а период повышенной волатильности. Цены будут колебаться в зависимости от геополитики, погоды и темпов заполнения хранилищ", — прогнозирует Павел Севостьянов.То есть Европе придется потратить заметно больше, чем рассчитывали. А любой новый геополитический шок или аномальная жара в Азии (которая увеличит спрос на кондиционирование) способны вызвать очередной ценовой скачок.Выгодный разворот на ВостокЕвропа десятилетиями была главным рынком сбыта для российского газа, но это уже в прошлом.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва полностью переориентируется на новые растущие энергорынки, если это будет выгодно. Эти рынки нуждаются в ресурсах и готовы платить.Глобальная охота на СПГ — не временный ажиотаж, а сигнал о фундаментальной перестройке мировой экономики. Азия превращается в главного покупателя, способного перебить любую цену. Для России это открывает широкие возможности, но и требует гибкости. Будущее за Китаем, Индией и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну а Европе придется платить.
