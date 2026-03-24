https://1prime.ru/20260324/ktk-868591183.html

Минэнерго Казахстана и Shell подтвердили важность бесперебойной работы КТК

2026-03-24T19:10+0300

энергетика

нефть

казахстан

сша

черное море

shell

ктк

транснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868241019_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_330b501788a339386b23dfcea9329326.jpg

АСТАНА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов и главный исполнительный директор (CEO) концерна Shell Ваэль Саван в ходе переговоров в США подтвердили важность бесперебойной работы системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает во вторник пресс-служба министерства энергетики республики. "Отдельным блоком переговоров стали вопросы обеспечения надежности и безопасности экспортных маршрутов. Стороны подтвердили важность бесперебойной работы системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) для стабильных поставок энергоресурсов на мировые рынки", - говорится в сообщении. Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% нефтяного экспорта из страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

