Минэнерго Казахстана и Shell подтвердили важность бесперебойной работы КТК - 24.03.2026, ПРАЙМ
Минэнерго Казахстана и Shell подтвердили важность бесперебойной работы КТК
2026-03-24T19:10+0300
19:10 24.03.2026
 
АСТАНА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов и главный исполнительный директор (CEO) концерна Shell Ваэль Саван в ходе переговоров в США подтвердили важность бесперебойной работы системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает во вторник пресс-служба министерства энергетики республики.
"Отдельным блоком переговоров стали вопросы обеспечения надежности и безопасности экспортных маршрутов. Стороны подтвердили важность бесперебойной работы системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) для стабильных поставок энергоресурсов на мировые рынки", - говорится в сообщении.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% нефтяного экспорта из страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
