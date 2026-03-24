В АТОР назвали самые бюджетные пляжные направления на майские праздники
В АТОР назвали самые бюджетные пляжные направления на майские праздники - 24.03.2026, ПРАЙМ
В АТОР назвали самые бюджетные пляжные направления на майские праздники
Турция и Египет стали самыми бюджетными пляжными направлениями для отдыха среди россиян на майские праздники - стоимость десятидневной поездки в Турцию... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T15:03+0300
2026-03-24T15:03+0300
2026-03-24T15:03+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Турция и Египет стали самыми бюджетными пляжными направлениями для отдыха среди россиян на майские праздники - стоимость десятидневной поездки в Турцию начинается от 120 тысяч рублей на двоих, а в Египет от 163,9 тысячи, выяснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), проанализировав имеющиеся на рынке предложения туров. "Турция и Египет – самые бюджетные из популярных у россиян направлений на майские праздники", - говорится в сообщении АТОР. По их данным, самым бюджетным направлением по всем критериям оказалась Турция, где стоимость тура на двоих с проживанием в отеле с типом питания "все включено" на двоих на 10 дней начинается от 120 тысяч рублей. "В Турции в начале мая купаются только самые смелые - море еще прохладное. Но отдых в это время все равно востребован. Май в Турции прекрасен даже без купания в море: комфортная погода (до +25...+28 градусов Цельсия) для экскурсий и отдыха, красивая природа, приятные цены", - добавили в АТОР. Минимальная стоимость отдыха в Египте при этом дороже из-за теплого моря в этот период. Так, цена десятидневного отдыха в Шарм-эш-Шейхе начинается от 163,9 тысячи рублей на двоих в отеле "все включено", а в Хургаде - от 179,1 тысячи. Как рассказали в ассоциации, в топ самых популярных пляжных направлений среди россиян также вошли Таиланд, Китай (Хайнань), Вьетнам и Индонезия (Бали). "Дороже всего оказались Вьетнам и Индонезия - от 275 и 360 тысячи рублей соответственно. При этом сами расходы на месте (еда, развлечения) там невысокие, особенно во Вьетнаме", - заключили в АТОР.
турция
египет
вьетнам
туризм, бизнес, россия, турция, египет, вьетнам, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ВЬЕТНАМ, АТОР
В АТОР назвали самые бюджетные пляжные направления на майские праздники
Турция и Египет стали самыми бюджетными направлениями для отдыха на майские праздники