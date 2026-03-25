В Кемерове открыли новый завод по производству биопротезов клапанов сердца

2026-03-25T06:15+0300

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Компания "НеоКор" открыла в Кемерове новый завод по производству биопротезов клапанов сердца, объем инвестиций в проект составил 346 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). "Компания "НеоКор" открыла в Кемерове новый завод по выпуску биопротезов клапанов сердца, используемых в сердечно-сосудистой хирургии. Кроме того, в 2027 году после завершения регистрационных действий на новой площадке планируется запуск нового производства транскатетерных клапанов сердца из тканей животного происхождения. Объем инвестиций составляет 346 миллионов рублей. Из них в виде льготного займа по совместной программе "Проекты развития" 90 миллионов рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности", — рассказали в фонде. В ФРП добавили, что еще 10 миллионов рублей предоставил для проекта Фонд развития промышленности Кузбасса, ещё 80 миллионов рублей выделил "МСП Банк" для строительства новой производственной площадки. Компания изготавливает биопротезы клапанов сердца для имплантации пациентам с приобретенными пороками сердца, опорные кольца для коррекции запирательной функции клапанов сердца, сердечно-сосудистые заплаты, используемые при коррекции врожденных пороков сердца у детей и в сосудистой хирургии, биопротезы кровеносных сосудов для формирования шунтов артерий нижних конечностей. "Благодаря переезду с арендованных площадей в новый производственный комплекс предприятие увеличит производство биопротезов клапанов сердца с 2 тысяч до 4,5 тысячи изделий в год. Это в результате позволит полностью закрыть потребности российского рынка в условиях санкций, а также увеличить экспортные поставки", - отметили в ФРП. По данным фонда, компания планирует поставлять полуфабрикаты своих медицинских изделий для работы на рынке Индии и других азиатских стран силами партнера – компании AMS.

