Лавров заявил о попытке рейдерского захвата зарубежного бизнеса "Лукойла" - 26.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Лавров заявил о попытке рейдерского захвата зарубежного бизнеса "Лукойла"
Лавров заявил о попытке рейдерского захвата зарубежного бизнеса "Лукойла" - 26.03.2026, ПРАЙМ
Лавров заявил о попытке рейдерского захвата зарубежного бизнеса "Лукойла"
Весь зарубежный бизнес российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", попавших под санкции США в 2025 году, подвергается попытке рейдерского захвата, заявил глава... | 26.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-26T23:48+0300
2026-03-26T23:48+0300
энергетика
нефть
россия
сша
ирак
сергей лавров
лукойл
роснефть
мид рф
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Весь зарубежный бизнес российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", попавших под санкции США в 2025 году, подвергается попытке рейдерского захвата, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Были введены санкции против российских компаний ПАО "Лукойл" и ГК "Роснефть". Весь их зарубежный бизнес сейчас подвергается попытке рейдерского захвата", - сказал он в интервью телекомпании France TV. Министерство финансов США 22 октября 2025 года включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. В марте правительство Ирака утвердило окончательные условия рамочного соглашения между иракской нефтяной компанией Basrah Oil Company и американской Chevron об управлении месторождением "Западная Курна - 2" на юге Ирака, оператором которого ранее была российская компания "Лукойл".
сша
ирак
нефть, россия, сша, ирак, сергей лавров, лукойл, роснефть, мид рф
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, США, ИРАК, Сергей Лавров, Лукойл, Роснефть, МИД РФ
23:48 26.03.2026
 
Лавров заявил о попытке рейдерского захвата зарубежного бизнеса "Лукойла"

Лавров: бизнес "Лукойла" и "Роснефти" подвергается рейдерскому захвату

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Весь зарубежный бизнес российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", попавших под санкции США в 2025 году, подвергается попытке рейдерского захвата, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Были введены санкции против российских компаний ПАО "Лукойл" и ГК "Роснефть". Весь их зарубежный бизнес сейчас подвергается попытке рейдерского захвата", - сказал он в интервью телекомпании France TV.
Министерство финансов США 22 октября 2025 года включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. В марте правительство Ирака утвердило окончательные условия рамочного соглашения между иракской нефтяной компанией Basrah Oil Company и американской Chevron об управлении месторождением "Западная Курна - 2" на юге Ирака, оператором которого ранее была российская компания "Лукойл".
ЭнергетикаНефтьРОССИЯСШАИРАКСергей ЛавровЛукойлРоснефтьМИД РФ
 
 
