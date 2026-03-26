Лавров заявил о попытке рейдерского захвата зарубежного бизнеса "Лукойла"
2026-03-26T23:48+0300
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Весь зарубежный бизнес российских компаний "Лукойл" и "Роснефть", попавших под санкции США в 2025 году, подвергается попытке рейдерского захвата, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Были введены санкции против российских компаний ПАО "Лукойл" и ГК "Роснефть". Весь их зарубежный бизнес сейчас подвергается попытке рейдерского захвата", - сказал он в интервью телекомпании France TV. Министерство финансов США 22 октября 2025 года включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. В марте правительство Ирака утвердило окончательные условия рамочного соглашения между иракской нефтяной компанией Basrah Oil Company и американской Chevron об управлении месторождением "Западная Курна - 2" на юге Ирака, оператором которого ранее была российская компания "Лукойл".
https://1prime.ru/20260324/lavrov-868579314.html
сша
ирак
