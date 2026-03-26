https://1prime.ru/20260326/oteli-868647694.html

В АТОР рассказали о стоимости отелей летом в некоторых регионах

Средняя стоимость отелей в Крыму на лето 2026 года составляет 13,8 тысячи рублей за ночь, в то время как в Краснодарском крае - 14,4 тысячи, выяснили в... | 26.03.2026, ПРАЙМ

туризм

бизнес

россия

крым

краснодарский край

санкт-петербург

атор

https://cdnn.1prime.ru/img/83148/36/831483605_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bf1d526d829f57a26a2d09299f7dad26.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Средняя стоимость отелей в Крыму на лето 2026 года составляет 13,8 тысячи рублей за ночь, в то время как в Краснодарском крае - 14,4 тысячи, выяснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Как указали аналитики единой платформы для гостиничного бизнеса TravelLine, на данные которой ссылаются в АТОР, лидером по числу туристических заездов является Краснодарский край. А Крым "фиксирует хороший спрос", указал вице-президент ассоциации по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Аналитики также рассказали, что средняя стоимость ночи в отелях в Санкт-Петербурге на лето составляет 9,7 тысячи рублей, в Приморье - 11,2 тысячи, в Татарстане - 10,6 тысячи, а в Ставропольском крае - 14,3 тысячи. Ромашкин обратил внимание на то, что в среднем стоимость отдыха в отелях России уже "зафиксирована" и ждать "сюрпризов" ближе к началу сезона не стоит. При этом в сервисе онлайн-бронирования "Островок" учитывали стоимость не только отелей, но и апартаментов. Так средняя цена ночи в объектах размещения по России на лето составляет 7,4 тысячи рублей. В самые востребованные месяцы - в период с июля по август - около 7,7 тысячи рублей, в то время как в мае, июне и сентябре – 6,9 тысячи рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

