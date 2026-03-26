Потанин назвал рост цен на нефть разовым - 26.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Потанин назвал рост цен на нефть разовым
Текущий рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке является разовым; среднесрочно их динамика будет находиться в рамках общей инфляции, заявил... | 26.03.2026, ПРАЙМ
энергетика
нефть
ближний восток
владимир потанин
рспп
норникель
Энергетика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Потанин, РСПП, Норникель
Потанин: текущий рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке является разовым

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Текущий рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке является разовым; среднесрочно их динамика будет находиться в рамках общей инфляции, заявил журналистам в кулуарах съезда РСПП президент компании "Норникель" Владимир Потанин.
"Я думаю, что на среднесрочном горизонте все цены будут подчиняться обычному цикличному закону: они будут повышаться, понижаться, но тем не менее, наверное, будут в целом в рамках общей инфляции. И те временные изменения ценовые, я бы даже пока не анализировал, потому что они точно являются разовыми в виду экстраординарных причин, которые их вызвали", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что происходит с ценами на нефть.
Потанин также понадеялся, что кризис на рынке энергоносителей, возникший на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, не продлится долго.
"Вот мы переживём этот кризис. Не дай бог, чтоб он еще долго продолжался. И тогда станет яснее", - добавил он.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Дюков Александр Валерьевич
Дюков рассказал о последствиях блокады Ормузского пролива для рынка нефти
ЭнергетикаНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКВладимир ПотанинРСППНорникель
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
