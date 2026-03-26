Потанин назвал рост цен на нефть разовым

2026-03-26T17:47+0300

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Текущий рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке является разовым; среднесрочно их динамика будет находиться в рамках общей инфляции, заявил журналистам в кулуарах съезда РСПП президент компании "Норникель" Владимир Потанин. "Я думаю, что на среднесрочном горизонте все цены будут подчиняться обычному цикличному закону: они будут повышаться, понижаться, но тем не менее, наверное, будут в целом в рамках общей инфляции. И те временные изменения ценовые, я бы даже пока не анализировал, потому что они точно являются разовыми в виду экстраординарных причин, которые их вызвали", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что происходит с ценами на нефть. Потанин также понадеялся, что кризис на рынке энергоносителей, возникший на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, не продлится долго. "Вот мы переживём этот кризис. Не дай бог, чтоб он еще долго продолжался. И тогда станет яснее", - добавил он. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

