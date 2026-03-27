В "Аэроэкспрессе" рассказали, сколько россиян проведут майские в поездках - 27.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260327/poezdka-868677591.html
В "Аэроэкспрессе" рассказали, сколько россиян проведут майские в поездках
2026-03-27T09:44+0300
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Порядка трети жителей 15 крупных городов России планируют уехать на майские праздники, сообщили РИА Новости в компании "Аэроэкспресс". Такие результаты получены перевозчиком по результатам исследования, в ходе которого в марте 2026 года было опрошено 1 124 человека в возрасте от 18 до 55 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и Челябинска. "По итогам опроса выяснилось, что 35% респондентов планируют уехать на майские выходные. Основные варианты отдыха – поездки на природу и путешествия по России и за границу. При этом 21% респондентов будут работать в праздничные дни, а 44% участников опроса в мае этого года решили остаться дома", - сообщили в компании. Согласно исследованию, 39% респондентов отметили, что майских праздников им достаточно, чтобы отдохнуть, а 29% берут дополнительные отгулы в праздничные дни. В то же время 32% опрошенных рассказали, что успевают устать за длинные выходные. "При этом 23% респондентов планируют свои поездки спонтанно и только 8,5% опрошенных уже купили билеты. 16,2% аудитории путешествуют все майские праздники, по 15% участников опроса ответили, что на поездки выделяют 1-2 и 3-4 дня", - добавили в "Аэроэкспрессе".
ПРАЙМ
09:44 27.03.2026
 
