В Дагестане отменили движение некоторых поездов из-за непогоды - 05.04.2026, ПРАЙМ
В Дагестане отменили движение некоторых поездов из-за непогоды
16:14 05.04.2026
 
В Дагестане отменили движение некоторых поездов из-за непогоды

ФПК: из-за непогоды в Дагестане отменили движение некоторых поездов

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Движение некоторых поездов отменено из-за непогоды в Дагестане, сообщила Федеральная пассажирская компания.
"Из-за обильных осадков и подтопления железнодорожного полотна был закрыт для движения перегон Мамед-Кала – Дагестанские Огни", - говорится в сообщении ФПК в Telegram-канале.
Уточняется, что поезд №85 ДербентМосква отменен на участке Дербент – Махачкала.
Сообщается также, что пассажиры поезда №86 Москва – Дербент будут перевезены автотранспортом с высадкой в Избербаше и Дербенте.
"Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД", - добавили в компании.
В Дагестане 139 населенных пунктов остались без света из-за дождей
