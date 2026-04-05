В Дагестане отменили движение некоторых поездов из-за непогоды

В Дагестане отменили движение некоторых поездов из-за непогоды - 05.04.2026, ПРАЙМ

В Дагестане отменили движение некоторых поездов из-за непогоды

Движение некоторых поездов отменено из-за непогоды в Дагестане, сообщила Федеральная пассажирская компания. | 05.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-05T16:14+0300

2026-04-05T16:14+0300

2026-04-05T16:14+0300

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Движение некоторых поездов отменено из-за непогоды в Дагестане, сообщила Федеральная пассажирская компания. "Из-за обильных осадков и подтопления железнодорожного полотна был закрыт для движения перегон Мамед-Кала – Дагестанские Огни", - говорится в сообщении ФПК в Telegram-канале. Уточняется, что поезд №85 Дербент – Москва отменен на участке Дербент – Махачкала. Сообщается также, что пассажиры поезда №86 Москва – Дербент будут перевезены автотранспортом с высадкой в Избербаше и Дербенте. "Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД", - добавили в компании.

дербент

москва

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дербент, москва, дагестан, федеральная пассажирская компания, ржд