Минобороны назвало цель атаки ВСУ на объекты КТК в Новороссийске

2026-04-06T16:28+0300

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Целью атаки Киева на объекты КТК в Новороссийске было нанесение экономического ущерба её акционерам из США и Казахстана, сообщили в Минобороны РФ. "Киевским режимом были преднамеренно атакованы объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) для нанесения максимального экономического ущерба её крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстана", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в ночь на 6 апреля киевский режим атаковал ударными БПЛА объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске, стремясь дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

