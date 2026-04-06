Россияне выпивают 66,5 миллиона литров разливного пива в месяц
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260406/rossijane-868936024.html
Россияне выпивают 66,5 миллиона литров разливного пива в месяц
Россияне выпивают 66,5 миллиона литров разливного пива в месяц - 06.04.2026, ПРАЙМ
Россияне выпивают 66,5 миллиона литров разливного пива в месяц
Россияне выпивают 66,5 миллиона литров разливного пива в месяц, средняя цена по стране составляет 165 рублей за литр, подсчитали для РИА Новости аналитики... | 06.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-06T00:18+0300
2026-04-06T01:41+0300
бизнес
россия
экономика
камчатский край
хакасия
коми
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868936024.jpg?1775428884
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Россияне выпивают 66,5 миллиона литров разливного пива в месяц, средняя цена по стране составляет 165 рублей за литр, подсчитали для РИА Новости аналитики "Честного знака". "На разливной вариант напитка приходится 10,5% от всего объема рынка и 11% от общей выручки отрасли. Ежемесячно жители страны выпивают порядка 66,5 миллиона литров разливного пива, которое в среднем по России продается по 165 рублей за литр", - говорится в сообщении. Аналитики уточнили, что лидерскую позицию по потреблению разливного пива занимает Камчатский край - там за указанный период выпили 56 тысяч литров пенного в расчете на 1 тысячу жителей, что соответствует 45% от всего объема продаж пива в субъекте. На втором месте - Хакасия - 39,5 тысячи литров или 32% от всего объема, третье место у Томской области - 30 тысяч литров, что составляет четверть всего объема продаж. Замыкают пятерку Коми (18 тысяч литров; 13%) и Курганская область (14 тысяч литров; 11%). "Продажи стабильно выше там, где местные власти спокойнее относятся к деятельности так называемых "разливаек". Там, где их деятельность стремятся ограничить, показатели, соответственно, падают", - объяснил отраслевой эксперт Денис Пузырев. Более двух третей продаж разливного пива приходится на низкий ценовой сегмент, 30% - на средний, и только 1% - на дорогостоящие товары. Усредненный рост стоимости продукции за март 2025-го - февраль 2026 года составляет 13%.
камчатский край
хакасия
коми
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, камчатский край, хакасия, коми
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Камчатский край, ХАКАСИЯ, КОМИ
00:18 06.04.2026 (обновлено: 01:41 06.04.2026)
 
Россияне выпивают 66,5 миллиона литров разливного пива в месяц

РИА Новости: россияне выпивают 66,5 миллиона литров разливного пива в месяц

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Россияне выпивают 66,5 миллиона литров разливного пива в месяц, средняя цена по стране составляет 165 рублей за литр, подсчитали для РИА Новости аналитики "Честного знака".
"На разливной вариант напитка приходится 10,5% от всего объема рынка и 11% от общей выручки отрасли. Ежемесячно жители страны выпивают порядка 66,5 миллиона литров разливного пива, которое в среднем по России продается по 165 рублей за литр", - говорится в сообщении.
Аналитики уточнили, что лидерскую позицию по потреблению разливного пива занимает Камчатский край - там за указанный период выпили 56 тысяч литров пенного в расчете на 1 тысячу жителей, что соответствует 45% от всего объема продаж пива в субъекте.
На втором месте - Хакасия - 39,5 тысячи литров или 32% от всего объема, третье место у Томской области - 30 тысяч литров, что составляет четверть всего объема продаж. Замыкают пятерку Коми (18 тысяч литров; 13%) и Курганская область (14 тысяч литров; 11%).
"Продажи стабильно выше там, где местные власти спокойнее относятся к деятельности так называемых "разливаек". Там, где их деятельность стремятся ограничить, показатели, соответственно, падают", - объяснил отраслевой эксперт Денис Пузырев.
Более двух третей продаж разливного пива приходится на низкий ценовой сегмент, 30% - на средний, и только 1% - на дорогостоящие товары. Усредненный рост стоимости продукции за март 2025-го - февраль 2026 года составляет 13%.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКамчатский крайХАКАСИЯКОМИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала