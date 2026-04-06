https://1prime.ru/20260406/rossijane-868936024.html

Россияне выпивают 66,5 миллиона литров разливного пива в месяц

2026-04-06T00:18+0300

бизнес

россия

экономика

камчатский край

хакасия

коми

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868936024.jpg?1775428884

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Россияне выпивают 66,5 миллиона литров разливного пива в месяц, средняя цена по стране составляет 165 рублей за литр, подсчитали для РИА Новости аналитики "Честного знака". "На разливной вариант напитка приходится 10,5% от всего объема рынка и 11% от общей выручки отрасли. Ежемесячно жители страны выпивают порядка 66,5 миллиона литров разливного пива, которое в среднем по России продается по 165 рублей за литр", - говорится в сообщении. Аналитики уточнили, что лидерскую позицию по потреблению разливного пива занимает Камчатский край - там за указанный период выпили 56 тысяч литров пенного в расчете на 1 тысячу жителей, что соответствует 45% от всего объема продаж пива в субъекте. На втором месте - Хакасия - 39,5 тысячи литров или 32% от всего объема, третье место у Томской области - 30 тысяч литров, что составляет четверть всего объема продаж. Замыкают пятерку Коми (18 тысяч литров; 13%) и Курганская область (14 тысяч литров; 11%). "Продажи стабильно выше там, где местные власти спокойнее относятся к деятельности так называемых "разливаек". Там, где их деятельность стремятся ограничить, показатели, соответственно, падают", - объяснил отраслевой эксперт Денис Пузырев. Более двух третей продаж разливного пива приходится на низкий ценовой сегмент, 30% - на средний, и только 1% - на дорогостоящие товары. Усредненный рост стоимости продукции за март 2025-го - февраль 2026 года составляет 13%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

