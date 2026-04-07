Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России

2026-04-07T13:59+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota, прекративший производство в России в 2022 году, зарегистрировал в РФ товарный знак Lexus LBX, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в феврале 2025 года. Ведомство приняло положительное решение о регистрации в апреле текущего года. Под брендом Lexus LBX компания сможет продавать в России внедорожники-кроссоверы, а также детали для них. Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей. До того японская компания, судя по базе Роспатента, уже зарегистрировала в России товарные знаки Corolla, Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso, Lexus только в наступившем году и целый ряд товарных знаков ранее.

