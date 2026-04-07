Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260407/toyota--868979007.html
Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России
Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России - 07.04.2026, ПРАЙМ
Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России
Японский автомобильный концерн Toyota, прекративший производство в России в 2022 году, зарегистрировал в РФ товарный знак Lexus LBX, выяснило РИА Новости,... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T13:59+0300
2026-04-07T13:59+0300
бизнес
россия
рф
toyota
роспатент
lexus
toyota camry
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/04/852592172_0:19:3337:1896_1920x0_80_0_0_4ef8bde84b77f383e308208b4acf003a.jpg
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota, прекративший производство в России в 2022 году, зарегистрировал в РФ товарный знак Lexus LBX, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в феврале 2025 года. Ведомство приняло положительное решение о регистрации в апреле текущего года. Под брендом Lexus LBX компания сможет продавать в России внедорожники-кроссоверы, а также детали для них. Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей. До того японская компания, судя по базе Роспатента, уже зарегистрировала в России товарные знаки Corolla, Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso, Lexus только в наступившем году и целый ряд товарных знаков ранее.
https://1prime.ru/20260406/starbucks-868955665.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/04/852592172_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9abd055b9cea29e052a82d71433f217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, toyota, роспатент, lexus, toyota camry, авто
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Toyota, Роспатент, Lexus, Toyota Camry, Авто
13:59 07.04.2026
 
Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России

Toyota зарегистрировала товарный знак Lexus LBX в России

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛоготип Toyota
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
Логотип Toyota. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota, прекративший производство в России в 2022 году, зарегистрировал в РФ товарный знак Lexus LBX, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в феврале 2025 года. Ведомство приняло положительное решение о регистрации в апреле текущего года.
Под брендом Lexus LBX компания сможет продавать в России внедорожники-кроссоверы, а также детали для них.
Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.
До того японская компания, судя по базе Роспатента, уже зарегистрировала в России товарные знаки Corolla, Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso, Lexus только в наступившем году и целый ряд товарных знаков ранее.
БизнесРОССИЯРФToyotaРоспатентLexusToyota CamryАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала