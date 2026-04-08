Дешевой нефти не будет, ЕС придется жить в режиме экономии, заявил Медведев
Дешевой нефти не будет, ЕС придется жить в режиме экономии, заявил Медведев - 08.04.2026, ПРАЙМ
Дешевой нефти не будет, ЕС придется жить в режиме экономии, заявил Медведев
Дешевой нефти по итогам событий на Ближнем Востоке не будет, Европе придется долго жить в режиме экономии, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T09:58+0300
2026-04-08T09:58+0300
2026-04-08T10:01+0300
нефть
ближний восток
европа
сша
дмитрий медведев
совбез
единая россия
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Дешевой нефти по итогам событий на Ближнем Востоке не будет, Европе придется долго жить в режиме экономии, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии. Ведь дешевой нефти не будет", - написал Медведев в своем канале в мессенджере Max. Он отметил, что конфликт США и Ирана поставлен на паузу.
ближний восток
европа
сша
2026
нефть, ближний восток, европа, сша, дмитрий медведев, совбез, единая россия
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, США, Дмитрий Медведев, Совбез, Единая Россия
Дешевой нефти не будет, ЕС придется жить в режиме экономии, заявил Медведев
Медведев: дешевой нефти не будет, Европе придется долго жить в режиме экономии