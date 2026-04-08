https://1prime.ru/20260408/medvedev-869002331.html

Дешевой нефти не будет, ЕС придется жить в режиме экономии, заявил Медведев

Дешевой нефти по итогам событий на Ближнем Востоке не будет, Европе придется долго жить в режиме экономии, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T09:58+0300

нефть

ближний восток

европа

сша

дмитрий медведев

совбез

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Дешевой нефти по итогам событий на Ближнем Востоке не будет, Европе придется долго жить в режиме экономии, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии. Ведь дешевой нефти не будет", - написал Медведев в своем канале в мессенджере Max. Он отметил, что конфликт США и Ирана поставлен на паузу.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

