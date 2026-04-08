Российский рынок акций снижается более чем на 1% вслед за обвалом нефти - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260408/rynok-869009800.html
Российский рынок акций снижается более чем на 1% вслед за обвалом нефти
рынок
торги
нефть
иран
сша
ормузский пролив
дональд трамп
аббас аракчи
богдан зварич
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снижается более чем на процент после обвала рынка нефти ниже 100 долларов за баррель марки Brent, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 15.47 мск снижался на 1,26%, до 2761,96 пункта. Стоимость нефти к 15.45 мск падала на 16,4% до 91,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) - на 1,2% до 98,7 пункта. Под давлениемРоссийский рынок акций в основные торги среды торгуется в ощутимом минусе на фоне лидерства нефтянки в падении стоимости акций. Это произошло на фоне обвала рынка нефти после того, как президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Также в соцсети Truth Social он написал, что Иран согласился на полное и немедленное открытие Ормузского пролива как часть этих договоренностей. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива для прохода судов на две недели. "Рухнувшая нефть вызвала снижение акций российской нефтянки, утащивших вниз и весь рынок. Для распродаж есть еще один фактор – вчера индекс Мосбиржи ушел в зону сопротивления 2800 пунктов, поводов для пробоя которого нет, поэтому последовал вполне логичный откат от этой преграды вниз", - комментирует Игорь Соколов из компании "Алор брокер". В частности, на Мосбирже снижаются в цене акции нефтянки: "Роснефти" (-5,1%), "Татнефти" (-4,4%), "Новатэка" (-3,2%), "Лукойла" (-3%). Дорожают бумаги АФК "Система" (+2,1%), "Озона" (+1,7%), "Норникеля" (+1,2%). Акции "Аэрофлота" (+3%) растут на фоне открытия воздушного пространства для полетов благодаря ближневосточному перемирию, а также – на ожиданиях возможного падения цены на авиационный керосин. ПрогнозыИндекс Мосбиржи продолжит движение в верхней половине диапазона 2700–2800 пунктов, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом, основным фактором для российского рынка станет сильное падение цен на нефть, вызванное снижением напряженности на Ближнем Востоке. Это будет способствовать активизации продаж в "весовых" акциях нефтегазового сектора, что окажет давление на индекс Мосбиржи. При этом инвесторы могут начать перекладываться из бумаг нефтянки в акции финансового сектора, компаний цветмета, поддерживаемых восстановлением цен на драгметаллы, IT, а также компаний, зависящих от ставок в экономике, ожидая дальнейшего смягчения ДКП в апреле", - добавляет он. В ближайшее время индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2700-2800 пунктов, также прогнозирует Соколов из компании "Алор брокер".
иран
сша
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:08 08.04.2026
 
Российский рынок акций снижается более чем на 1% вслед за обвалом нефти

© РИА Новости . Павел Бедняков | Здание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала