Российский рынок акций снижается более чем на 1% вслед за обвалом нефти

2026-04-08T16:08+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снижается более чем на процент после обвала рынка нефти ниже 100 долларов за баррель марки Brent, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 15.47 мск снижался на 1,26%, до 2761,96 пункта. Стоимость нефти к 15.45 мск падала на 16,4% до 91,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) - на 1,2% до 98,7 пункта. Под давлениемРоссийский рынок акций в основные торги среды торгуется в ощутимом минусе на фоне лидерства нефтянки в падении стоимости акций. Это произошло на фоне обвала рынка нефти после того, как президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Также в соцсети Truth Social он написал, что Иран согласился на полное и немедленное открытие Ормузского пролива как часть этих договоренностей. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива для прохода судов на две недели. "Рухнувшая нефть вызвала снижение акций российской нефтянки, утащивших вниз и весь рынок. Для распродаж есть еще один фактор – вчера индекс Мосбиржи ушел в зону сопротивления 2800 пунктов, поводов для пробоя которого нет, поэтому последовал вполне логичный откат от этой преграды вниз", - комментирует Игорь Соколов из компании "Алор брокер". В частности, на Мосбирже снижаются в цене акции нефтянки: "Роснефти" (-5,1%), "Татнефти" (-4,4%), "Новатэка" (-3,2%), "Лукойла" (-3%). Дорожают бумаги АФК "Система" (+2,1%), "Озона" (+1,7%), "Норникеля" (+1,2%). Акции "Аэрофлота" (+3%) растут на фоне открытия воздушного пространства для полетов благодаря ближневосточному перемирию, а также – на ожиданиях возможного падения цены на авиационный керосин. ПрогнозыИндекс Мосбиржи продолжит движение в верхней половине диапазона 2700–2800 пунктов, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом, основным фактором для российского рынка станет сильное падение цен на нефть, вызванное снижением напряженности на Ближнем Востоке. Это будет способствовать активизации продаж в "весовых" акциях нефтегазового сектора, что окажет давление на индекс Мосбиржи. При этом инвесторы могут начать перекладываться из бумаг нефтянки в акции финансового сектора, компаний цветмета, поддерживаемых восстановлением цен на драгметаллы, IT, а также компаний, зависящих от ставок в экономике, ожидая дальнейшего смягчения ДКП в апреле", - добавляет он. В ближайшее время индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2700-2800 пунктов, также прогнозирует Соколов из компании "Алор брокер".

