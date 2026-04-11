Константинов рассказал, сколько поездов будут курсировать в Крым летом
Летом в Крым будут курсировать 20 поездов, проходящих через 48 российских регионов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. | 11.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-11T09:36+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - ПРАЙМ. Летом в Крым будут курсировать 20 поездов, проходящих через 48 российских регионов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "В условиях продления ограничений авиасообщения и закрытия аэропорта "Симферополь" добраться в Крым можно на поезде, на автобусе и на личном автомобиле. В летний сезон 2026 года в направлении Крыма будут курсировать 20 поездов: 11 круглогодичных и девять сезонных, а также 5 беспересадочных групп", - сказал Константинов. По его словам, основными точками отправления поездов в Крым будут Москва, Санкт-Петербург, Омск, Пермь, Адлер, Минеральные воды, а прицепные группы будут формироваться во Владикавказе, Оренбурге, Архангельске, Пскове и Белгороде. "Всего в курортный сезон поезда "Таврия" будут проходить через 48 российских регионов", - подчеркнул глава парламента.
бизнес, россия, крым, москва, санкт-петербург
Константинов: летом в Крым будут курсировать 20 поездов