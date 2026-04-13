"Стали проблемой для НАТО": в США забеспокоились из-за разработки России

"Стали проблемой для НАТО": в США забеспокоились из-за разработки России - 13.04.2026, ПРАЙМ

"Стали проблемой для НАТО": в США забеспокоились из-за разработки России

Западные страны обнаружили, что у них нет возможности эффективно противостоять российским дронам, что создает сложности для НАТО.

2026-04-13T07:30+0300

2026-04-13T07:30+0300

2026-04-13T07:30+0300

МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Западные страны обнаружили, что у них нет возможности эффективно противостоять российским дронам, что создает сложности для НАТО. Об этом рассказала американский военный аналитик Дара Массикот в интервью немецкому изданию Spiegel."Россияне значительно преуспели в логистике, полевой медицине и усовершенствовании техники. <…> Их беспилотники с большой дальностью действия <…> стали настоящей головной болью для НАТО. Россия постоянно разрабатывает более быстрые и дальнобойные модели. Европейские страны страдают от недостаточного количества систем противовоздушной обороны. В данный момент отсутствуют программы, которые могли бы противостоять их дронам", — сообщила эксперт.Ранее президент Владимир Путин отметил, что производственные мощности российского военно-промышленного комплекса сопоставимы с мировыми показателями. По его словам, Россия выпускает в три раза больше ракет ПВО, чем США, и столько же ракет, сколько все мировые производства вместе взятые.Глава государства заявил, что победы достигаются благодаря единству и сплоченности народа, а также слаженной работе оборонно-промышленного комплекса и экономики в целом.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, spiegel, владимир путин, сша, технологии, мировая экономика