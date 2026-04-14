Экономист ждет сохранения цен на нефть выше ста долларов до лета

Экономист ждет сохранения цен на нефть выше ста долларов до лета - 14.04.2026, ПРАЙМ

Экономист ждет сохранения цен на нефть выше ста долларов до лета

Цены на нефть в ближайшие пару месяцев сохранятся на уровне 100-120 долларов за баррель при условии, что Ормузский пролив останется закрытым, рассказал РИА... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T06:17+0300

2026-04-14T06:17+0300

2026-04-14T06:27+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Цены на нефть в ближайшие пару месяцев сохранятся на уровне 100-120 долларов за баррель при условии, что Ормузский пролив останется закрытым, рассказал РИА Новости директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ, кандидат экономических наук Марсель Салихов. Иран и США после объявления двухнедельного прекращения огня провели 11 апреля в Исламабаде длительные переговоры, по итогам которых однако не смогли прийти к соглашению. Президент США Дональд Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде пролива. "Более вероятным сценарием представляется завершение конфликта в ближайшие несколько недель и разблокировка пролива... Исходя из обозначенного сценария, кажется, что вероятная динамика цен на нефть - сохранение в ближайшие 2-3 месяца цен на уровне 100-120 за баррель с возможными скачками выше этого уровня", - считает Салихов. По его мнению, после приостановки конфликта и разблокировки пролива цены начнут снижаться. Однако из-за необходимости восполнения запасов нефти спрос будет поддерживать цены. "Поэтому снижение цен не произойдет единовременно на уровень конца февраля 2026 года, а продлится до конца 2026 года", - отметил экономист. В марте в центральном штабе иранского командования предупреждали, что в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке цены за баррель нефти могут вырасти до 200 долларов. По мнению Салихова, этот сценарий возможен, если блокировка Ормузского пролива сохранится еще несколько месяцев. "Как показывает опыт энергетических кризисов, связанных с физическими ограничениями на предложение, эффект на цены носит временный характер. По мере того, как ограничения исчезают, уходит и эффект на цены. Это краткосрочный шок, а не изменение долгосрочных трендов", - пояснил Салихов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Это привело к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилось на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

сша

ормузский пролив

иран

нефть, сша, ормузский пролив, иран, дональд трамп, вшэ