ГД приняла в I чтении законопроект о системе подтверждения поставок из ЕАЭС

2026-04-14T15:00+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) из ЕАЭС в целях борьбы с "серым" импортом и различными схемами ухода от налогов. Второе чтение ожидается 15 апреля. Документ внесен правительством РФ. Он определяет основы правового регулирования и функционирования СПОТ, оператором которой станет Федеральная налоговая служба России. Система начнет тестироваться отдельными участниками с 1 мая, а в промышленном масштабе ее запуск ожидается с 1 июня, сообщил в понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. До ввоза товаров в Россию импортеры будут получать специальный штриховой код на каждую партию. Для этого они должны минимум за два дня до ввоза сформировать электронный документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж в сумме подлежащих уплате косвенных налогов (НДС и акцизов). Но для отдельных категорий, в том числе крупнейших налогоплательщиков, участников налогового мониторинга, уполномоченных экономических операторов, сделаны исключения. Сначала CПOT будет распространяться на товары, ввозимые в Россию из государств-членов Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, а в дальнейшем по решению правительства РФ она может быть распространена и на иные виды транспорта. Помимо России, в ЕАЭС входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. CПOT не будет распространяться на валюту и валютные ценности, ценные бумаги, дорожные чеки, нефть и выработанные из нее товары, электроэнергию, товары, перемещаемые физлицами для домашних и семейных нужд, и товары, перемещаемые трубопроводным транспортом. Данная система не будет распространяться и на товары, перемещаемые через Россию транзитом между территориями других государств - членов ЕАЭС, а также на товары, перечень которых определит кабмин РФ. "Система жесткая, но она убивает саму возможность для "серого" импорта", - заявил журналистам зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. "Раньше мы ловили нарушителя после того, как он успевал продать товар и исчезнуть. Теперь же мы просто не пускаем товар на территорию страны без предоплаты налогов. Это как шлагбаум: без QR-кода въезд запрещен", - пояснил он. Госдума также приняла в первом чтении законопроект, вносящий сопутствующие изменения в Налоговый кодекс. Они позволят учитывать суммы обеспечительного платежа в налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров из ЕАЭС, представляемой за налоговый период, в котором у налогоплательщика возникли обязанности по их уплате. Превышение суммы такого платежа над суммой НДС (акциза), исчисленной налогоплательщиком, будет учитываться на его едином налоговом счете. Но только после проведения камеральной проверки налоговых деклараций по НДС и акцизам и (или) вступления в силу решения налогового органа по результатам такой проверки.

