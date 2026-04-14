В Курске нарастили мощности по выпуску технических тканей и геотекстиля
2026-04-14T10:47+0300
бизнес
промышленность
фрп
фонд развития промышленности
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Компания "Союзтекстиль-СТ" увеличила в Курске производственные мощности по выпуску технических тканей и геотекстиля с 3 до 7 миллионов квадратных метров в год, сообщили РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). "Компания "Союзтекстиль-СТ" увеличила в Курске производственные мощности по выпуску технических тканей и геотекстиля с 3 до 7 миллионов квадратных метров в год. Технические ткани используются при производстве резинотехнических изделий, а геоткань применяют при строительстве автомобильных и железных дорог, аэродромов, дамб, в сельском хозяйстве и ландшафтном дизайне", - рассказали в ФРП. В фонде добавили, что общие инвестиции в расширение мощностей составили 1,9 миллиарда рублей. Из них 1,5 миллиарда рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности. "В результате модернизации "Союзтекстиль-СТ" увеличил производство продукции под брендом Ultrafilament: технических тканей – до 5 миллионов квадратных метров в год, геотекстиля – до 2 миллионов квадратных метров ежегодно", - отметили в ФРП. Компания нарастила долю отечественного рынка в сегменте технических тканей до 30%, а в сегменте геотекстиля – до 10%. Также технические ткани применяют в качестве армирующего материала при изготовлении резинотехнических изделий – конвейерных лент, приводных ремней, резинотканевых рукавов. Часть тканей применяют при выпуске противоэрозионных контейнеров, геоматриц, парашютных строп и основы для тентовых материалов. Геотекстиль или тканое геополотно необходимо для гидроизоляции, дренирования, фильтрации и укрепления почвы в дорожном, гражданском, гидротехническом строительстве, ландшафтном дизайне, сельском хозяйстве. Отмечается, что производимый курским предприятием материал можно применять в сложных условиях, например, на слабых и неустойчивых грунтах, песках, болотах и в условиях Крайнего Севера. "В 2027 году на предприятии начнут выпуск нетканого хлопко-льняного полотна "Спанлейс". Его используют для производства перевязочных материалов, стерильной и нестерильной одежды одноразового применения, а также комплектов постельного белья индивидуального использования, протирочных изделий, впитывающих салфеток и полотенец. Выпуск "Спанлейса" составит до 5 тысяч тонн ежегодно", - заключили в фонде.
ФРП: "Союзтекстиль-СТ" увеличил в Курске мощности по выпуску технических тканей
