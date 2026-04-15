Аналитик объяснил, почему США не стали продлевать послабление санкций

Аналитик объяснил, почему США не стали продлевать послабление санкций - 15.04.2026, ПРАЙМ

Аналитик объяснил, почему США не стали продлевать послабление санкций

Предыдущую лицензию США на продажу российской нефти с танкеров мировой рынок воспринял как сигнал, что ситуация осложняется, и это вызвало рост мировых цен,... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T14:00+0300

2026-04-15T14:00+0300

2026-04-15T14:00+0300

энергетика

нефть

россия

сша

иран

вашингтон

игорь юшков

дмитрий песков

фонд национальной энергетической безопасности

сургутнефтегаз

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Предыдущую лицензию США на продажу российской нефти с танкеров мировой рынок воспринял как сигнал, что ситуация осложняется, и это вызвало рост мировых цен, продление послаблений могло бы вызвать тот же эффект, такое мнение высказал РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Власти США в попытке сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения на Иран, в марте вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу не распространялись никакие рестрикции со стороны Вашингтона. Лицензия минфина США действовала до 11 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник заявил, что никаких объявлений со стороны США по поводу продления лицензии на продажу российской нефти не делалось. "Американцы ожидали, что есть теперь еще возможность покупать и российскую (нефть - ред.) и это будет дополнительное предложение на рынке, и цены снизятся. А на самом деле цены повысились. Потому что рынок это воспринял так, что ситуация ухудшается, раз американцы даже стали снимать санкции с России", - сказал Юшков. Он отметил, что и до этого покупать российскую нефть было не запрещено. Не разрешалось проводить сделки только с компаниями, которые находятся в SDN-листе: "Сургутнефтегазом", "Лукойлом", "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Поэтому и введение послаблений, и их отмена на объемы нефти на мировом рынке значительно не влияют, считает эксперт. К тому же, по его оценкам, та нефть, которая подходила под генеральную лицензию, то есть была в море, уже нашла своего покупателя. По словам Юшкова, выпуск новой лицензии мог бы вновь спровоцировать рост цен на нефть. "Мне кажется, что пока не считают они нужным какую-то новую лицензию выпускать опять же, потому что не поймут, какой эффект будет", - заключил он.

сша

иран

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, сша, иран, вашингтон, игорь юшков, дмитрий песков, фонд национальной энергетической безопасности, сургутнефтегаз, лукойл