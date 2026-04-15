На Западе сообщили о панике в ВСУ после инцидента в Сумской области
2026-04-15T07:49+0300
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. В рядах ВСУ возникла паника вследствие успехов российских войск в Сумской области, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Россия значительно усиливает контроль над Сумской областью. Там наблюдается серьезное продвижение российских войск. Думаю, не будет преувеличением сказать, что украинцы начинают паниковать по поводу ситуации там", — признался военный.По мнению эксперта, тревога украинского командования связана прежде всего с возможностью России оказывать давление на область с помощью беспилотников."Российские войска вошли в лесную зону непосредственно к северу от города Сумы. Это обеспечивает их бойцам укрытие от украинских беспилотников, позволяя русским начать операции из этого леса против самого города Сумы", — отметил Меркурис.В понедельник командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что командование ВСУ отправляет войска на передовые позиции в Сумской области, зачастую не предоставляя им должной подготовки. Он уточнил, что туда направляют мобилизованных украинцев без необходимой подготовки.За последние сутки российские силы уничтожили 1180 украинских военных и 95 единиц техники.
Военный эксперт Меркурис: ВСУ паникуют из-за продвижения России под Сумами