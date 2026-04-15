https://1prime.ru/20260415/sumy-869174010.html

На Западе сообщили о панике в ВСУ после инцидента в Сумской области

На Западе сообщили о панике в ВСУ после инцидента в Сумской области - 15.04.2026, ПРАЙМ

На Западе сообщили о панике в ВСУ после инцидента в Сумской области

В рядах ВСУ возникла паника вследствие успехов российских войск в Сумской области, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T07:49+0300

2026-04-15T07:49+0300

2026-04-15T07:49+0300

спецоперация на украине

всу

апти алаудинов

запад

сумы

мировая экономика

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1f/856243236_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_ef21ead629448df73aafdf8e7a1acdd6.jpg

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. В рядах ВСУ возникла паника вследствие успехов российских войск в Сумской области, сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Россия значительно усиливает контроль над Сумской областью. Там наблюдается серьезное продвижение российских войск. Думаю, не будет преувеличением сказать, что украинцы начинают паниковать по поводу ситуации там", — признался военный.По мнению эксперта, тревога украинского командования связана прежде всего с возможностью России оказывать давление на область с помощью беспилотников."Российские войска вошли в лесную зону непосредственно к северу от города Сумы. Это обеспечивает их бойцам укрытие от украинских беспилотников, позволяя русским начать операции из этого леса против самого города Сумы", — отметил Меркурис.В понедельник командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что командование ВСУ отправляет войска на передовые позиции в Сумской области, зачастую не предоставляя им должной подготовки. Он уточнил, что туда направляют мобилизованных украинцев без необходимой подготовки.За последние сутки российские силы уничтожили 1180 украинских военных и 95 единиц техники.

запад

сумы

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, апти алаудинов, запад, сумы, мировая экономика, общество