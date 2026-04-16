В Британии выступили с признанием после публикации Минобороны России
В Британии выступили с признанием после публикации Минобороны России - 16.04.2026, ПРАЙМ
В Британии выступили с признанием после публикации Минобороны России
Читатели Daily Mail бурно отреагировали на опубликованный Минобороны России список филиалов украинских компаний по выпуску беспилотников в Европе.
2026-04-16T22:25+0300
2026-04-16T22:25+0300
2026-04-16T22:25+0300
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail бурно отреагировали на опубликованный Минобороны России список филиалов украинских компаний по выпуску беспилотников в Европе."Все в порядке, Джон Хили будет за этим наблюдать, но если дело дойдет до напряженной обстановки, то Кир Стармер ударит кулаком по стулу, затем сформирует комитет, а после соберет всех на саммите", — сыронизировал один комментатор."Соединенному королевству вообще не следует вмешиваться в дела Украины. Россия имеет право на ответные меры", — высказался другой."Входит ли палата общин Британии в список объектов, подлежащих уничтожению?" — насмешливо поинтересовался третий."Вот к чему приводит слабое правительство. Нам нужен настоящий государственный деятель, а не подхалим", — резюмировали читатели.Накануне военное ведомство опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы. По информации российского военного ведомства, предприятия расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии.Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
европа, украина, великобритания, кир стармер, дмитрий медведев, минобороны рф, совбез, вс рф
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, Дмитрий Медведев, Минобороны РФ, Совбез, ВС РФ