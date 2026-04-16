В Британии выступили с признанием после публикации Минобороны России - 16.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260416/britaniya-869219494.html
В Британии выступили с признанием после публикации Минобороны России
2026-04-16T22:25+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83896/52/838965295_0:105:3001:1793_1920x0_80_0_0_d5c2b3691ea46475983e221c0a39da83.jpg
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail бурно отреагировали на опубликованный Минобороны России список филиалов украинских компаний по выпуску беспилотников в Европе."Все в порядке, Джон Хили будет за этим наблюдать, но если дело дойдет до напряженной обстановки, то Кир Стармер ударит кулаком по стулу, затем сформирует комитет, а после соберет всех на саммите", — сыронизировал один комментатор."Соединенному королевству вообще не следует вмешиваться в дела Украины. Россия имеет право на ответные меры", — высказался другой."Входит ли палата общин Британии в список объектов, подлежащих уничтожению?" — насмешливо поинтересовался третий."Вот к чему приводит слабое правительство. Нам нужен настоящий государственный деятель, а не подхалим", — резюмировали читатели.Накануне военное ведомство опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы. По информации российского военного ведомства, предприятия расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии.Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html
https://1prime.ru/20260402/rossiya-868855839.html
https://1prime.ru/20260416/putin-869218284.html
европа
украина
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83896/52/838965295_234:0:2765:1898_1920x0_80_0_0_95d076b895a63e9f51236e5c3e1c2f47.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
22:25 16.04.2026
 

В Британии выступили с признанием после публикации Минобороны России

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
Лондон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Читатели Daily Mail бурно отреагировали на опубликованный Минобороны России список филиалов украинских компаний по выпуску беспилотников в Европе.
"Все в порядке, Джон Хили будет за этим наблюдать, но если дело дойдет до напряженной обстановки, то Кир Стармер ударит кулаком по стулу, затем сформирует комитет, а после соберет всех на саммите", — сыронизировал один комментатор.
"Соединенному королевству вообще не следует вмешиваться в дела Украины. Россия имеет право на ответные меры", — высказался другой.
"Входит ли палата общин Британии в список объектов, подлежащих уничтожению?" — насмешливо поинтересовался третий.
"Вот к чему приводит слабое правительство. Нам нужен настоящий государственный деятель, а не подхалим", — резюмировали читатели.
Накануне военное ведомство опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы. По информации российского военного ведомства, предприятия расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала