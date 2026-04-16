Названы самые популярные у иностранных туристов российские города

Лидерами по числу бронирований отелей и апартаментов иностранными туристами в первом квартале 2026 года стали Москва, Санкт-Петербург и Мурманск, говорится в... | 16.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Лидерами по числу бронирований отелей и апартаментов иностранными туристами в первом квартале 2026 года стали Москва, Санкт-Петербург и Мурманск, говорится в исследовании "Яндекс Путешествий" и "Академ-Онлайн", которое есть в распоряжении у РИА Новости. "Среди городов безусловный лидер по числу бронирований - Москва (53%), следом идёт Санкт-Петербург (11%). Замыкает тройку Мурманск с 5%", - говорится в исследовании на основе данных бронирований отелей и апартаментов иностранными туристами за первый квартал 2026 года. По их данным, за пределами двух столиц в топ направлений также вошли города Сибири и Дальнего Востока: Владивосток, Иркутск, Новосибирск и Красноярск, а также Казань и Екатеринбург. Так, в первом квартале 2026 года иностранные туристы чаще всего бронировали жилье в Центральном федеральном округе, на него приходится 55% всех бронирований. В то же время на Северо-Западный округ приходится 15%, на Сибирский - 8%. "Также в первую пятёрку вошли Приволжский (6%) и Южный (4%) федеральные округа", - отмечают аналитики.

