Названы самые популярные у иностранных туристов российские города - 16.04.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные у иностранных туристов российские города
Лидерами по числу бронирований отелей и апартаментов иностранными туристами в первом квартале 2026 года стали Москва, Санкт-Петербург и Мурманск, говорится в... | 16.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260209/turisty-867320777.html
19:14 16.04.2026
 
Названы самые популярные у иностранных туристов российские города

"Яндекс Путешествия": Москва лидирует по числу бронирований отелей иностранными туристами

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Лидерами по числу бронирований отелей и апартаментов иностранными туристами в первом квартале 2026 года стали Москва, Санкт-Петербург и Мурманск, говорится в исследовании "Яндекс Путешествий" и "Академ-Онлайн", которое есть в распоряжении у РИА Новости.
"Среди городов безусловный лидер по числу бронирований - Москва (53%), следом идёт Санкт-Петербург (11%). Замыкает тройку Мурманск с 5%", - говорится в исследовании на основе данных бронирований отелей и апартаментов иностранными туристами за первый квартал 2026 года.
По их данным, за пределами двух столиц в топ направлений также вошли города Сибири и Дальнего Востока: Владивосток, Иркутск, Новосибирск и Красноярск, а также Казань и Екатеринбург.
Так, в первом квартале 2026 года иностранные туристы чаще всего бронировали жилье в Центральном федеральном округе, на него приходится 55% всех бронирований. В то же время на Северо-Западный округ приходится 15%, на Сибирский - 8%. "Также в первую пятёрку вошли Приволжский (6%) и Южный (4%) федеральные округа", - отмечают аналитики.
Вид на Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Путин рассказал, почему иностранные туристы едут в Москву
9 февраля, 14:55
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМУРМАНСК
 
 
