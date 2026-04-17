Названы самые дорогие направления для премиального отдыха в России - 17.04.2026, ПРАЙМ
Названы самые дорогие направления для премиального отдыха в России
2026-04-17T08:27+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Самыми дорогими направлениями для премиального отдыха российских туристов внутри страны являются Плато Путорана в Сибири и Камчатка, рассказали РИА Новости в агентстве премиальных путешествий PrimeTours (член Российского союза туриндустрии).
"Фактически сформировался отдельный рынок премиального внутреннего туризма. Речь идет о таких направлениях, как Плато Путорана, Камчатка", - сказали в компании.
По словам агентства, к другим направлениям в России для отдыха премиальных туристов также относятся Байкал, Алтай, Сахалин, Курильские острова и Хабаровский край. "Это труднодоступные, уникальные по природе локации, и именно туда сейчас смещается часть спроса обеспеченной аудитории", - пояснили в компании.
Отмечается, что среди путешественников растет интерес к велнес-форматам, "местам силы" и к таким видам отдыха, как рыбалка, охота и экспедиции.
Стоимость премиального недельного отдыха на Камчатке может начинаться от 4 миллионов рублей, а в Плато Путорана — от 500 тысяч рублей на человека. При этом туры на компанию 7–10 человек могут стоить 15–20 миллионов рублей. "В отдельных случаях премиальные туры по России превышают 20 миллионов рублей — это программы с вертолетами, яхтами, экспедициями и высоким уровнем сервиса", - поделились в PrimeTours.
Среди зарубежных направлений у состоятельных туристов спросом пользуется Африка. Туристы едут в ЮАР, Танзанию, Кению, на сафари и к водопаду Виктория, рассказали в агентстве. "Это верхний сегмент спроса - самые дорогие и статусные поездки, которые стабильно востребованы в премиальном сегменте", - подчеркнули там.
По их данным, далее идут классические островные направления - Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. "Также в структуре спроса присутствуют Таиланд, Турция, ранее были Эмираты, а сейчас активно подключается Вьетнам за счет захода международных гостиничных сетей", - заметили в PrimeTours.
Отмечается, что средний чек на поездку в Африку составляет 1,5 миллиона рублей и выше. В целом по премиальным зарубежным направлениям бюджет стартует от 1,2 миллиона рублей на двоих и доходит до 5-6 миллионов рублей. Однако значительную часть стоимости формирует перелет, где билеты бизнес-класса могут стоить 2-2,5 миллиона рублей на двоих.
В компании отмечают, что премиальные клиенты путешествуют 5–6 раз в год, однако есть и те, которые могут отправляться на отдых до 10 раз в год, при этом средняя продолжительность одной поездки за рубеж - около 10 дней. По России же такие поездки короче и составляют 5-7 дней, заключили там.
