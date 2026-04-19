Зеленский пришел в ярость из-за нового решения США в отношении России - 19.04.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Зеленский пришел в ярость из-за нового решения США в отношении России
Зеленский пришел в ярость из-за нового решения США в отношении России - 19.04.2026, ПРАЙМ
Зеленский пришел в ярость из-за нового решения США в отношении России
Владимир Зеленский раскритиковал Вашингтон за новое ослабление санкций против российской нефти. "Продолжение ослабления санкций против России не соответствует... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T10:31+0300
2026-04-19T10:31+0300
спецоперация на украине
нефть
вашингтон
владимир зеленский
москва
минфин сша
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раскритиковал Вашингтон за новое ослабление санкций против российской нефти. "Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии…" — написал он в своем Telegram-канале. При этом он еще раз, но на этот раз косвенно, уколол Вашингтон, поблагодарив тех партнеров, кто оказывает давление на Москву.Вчера минфин США выдал лицензию на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Она будет действовать до 16 мая. Снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Тегераном, а также с товарами и услугами иранского происхождения. Белый дом в попытке сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения на Иран, в марте вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу не распространялись никакие рестрикции со стороны Вашингтона. Лицензия минфина США действовала до 11 апреля.
вашингтон
москва
нефть, вашингтон, владимир зеленский, москва, минфин сша, в мире
Спецоперация на Украине, Нефть, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, МОСКВА, Минфин США, В мире
10:31 19.04.2026
 
Зеленский пришел в ярость из-за нового решения США в отношении России

Зеленский раскритиковал США за ослабление санкций против российской нефти

МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раскритиковал Вашингтон за новое ослабление санкций против российской нефти.

"Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии…" — написал он в своем Telegram-канале.
При этом он еще раз, но на этот раз косвенно, уколол Вашингтон, поблагодарив тех партнеров, кто оказывает давление на Москву.

Вчера минфин США выдал лицензию на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Она будет действовать до 16 мая. Снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Тегераном, а также с товарами и услугами иранского происхождения.

Белый дом в попытке сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения на Иран, в марте вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу не распространялись никакие рестрикции со стороны Вашингтона. Лицензия минфина США действовала до 11 апреля.
Спецоперация на УкраинеНефтьВАШИНГТОНВладимир ЗеленскийМОСКВАМинфин СШАВ мире
 
 
