Зеленский пришел в ярость из-за нового решения США в отношении России

Зеленский пришел в ярость из-за нового решения США в отношении России - 19.04.2026, ПРАЙМ

Зеленский пришел в ярость из-за нового решения США в отношении России

Владимир Зеленский раскритиковал Вашингтон за новое ослабление санкций против российской нефти. "Продолжение ослабления санкций против России не соответствует... | 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T10:31+0300

2026-04-19T10:31+0300

2026-04-19T10:31+0300

МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский раскритиковал Вашингтон за новое ослабление санкций против российской нефти. "Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии…" — написал он в своем Telegram-канале. При этом он еще раз, но на этот раз косвенно, уколол Вашингтон, поблагодарив тех партнеров, кто оказывает давление на Москву.Вчера минфин США выдал лицензию на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Она будет действовать до 16 мая. Снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Тегераном, а также с товарами и услугами иранского происхождения. Белый дом в попытке сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения на Иран, в марте вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу не распространялись никакие рестрикции со стороны Вашингтона. Лицензия минфина США действовала до 11 апреля.

вашингтон

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, вашингтон, владимир зеленский, москва, минфин сша, в мире