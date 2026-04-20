СМИ: Citigroup ожидает рост цен на нефть при продлении блокировки Ормуза - 20.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Citigroup ожидает рост цен на нефть при продлении блокировки Ормуза
СМИ: Citigroup ожидает рост цен на нефть при продлении блокировки Ормуза - 20.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Citigroup ожидает рост цен на нефть при продлении блокировки Ормуза
Американский банк Citigroup прогнозирует рост мировых цен на нефть до 110 долларов за баррель при сохранении блокировки движения через Ормузский пролив еще на... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T23:21+0300
2026-04-20T23:21+0300
нефть
ормузский пролив
сша
иран
дональд трамп
citigroup
bank of america
wells fargo
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Американский банк Citigroup прогнозирует рост мировых цен на нефть до 110 долларов за баррель при сохранении блокировки движения через Ормузский пролив еще на месяц, пишет агентство Блумберг. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что временное соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, вероятнее всего, не будет продлено. США не снимут блокаду с Ирана, пока не заключат сделку с Тегераном, также сообщил Трамп. "По данным Citigroup, цены на нефть могут вырасти до 110 долларов за баррель, если движение через Ормузский пролив останется нарушенным еще на месяц", - пишет Блумберг. Агентство указывает, что, согласно данным Citigroup, глобальные потери запасов нефти и нефтепродуктов могут возрасти до 1,3 миллиарда баррелей, если судоходный маршрут через пролив останется заблокированным еще на четыре недели. Американский банк полагает, что еще два месяца простоя Ормузского пролива могут привести к еще большему сокращению добычи - примерно на 1,7 миллиарда баррелей, что может вызвать скачок цены на нефть вплоть до 130 долларов за баррель. Блумберг подчеркивает на основе материалов от Citigroup, что даже если конфликт на Ближнем Востоке закончится на этой неделе, к концу июня мировые запасы нефти и топлива достигнут самого низкого уровня за восемь лет. Банк подчеркивает, как пишет агентство, что восстановление запасов сырья при благоприятной рыночной конъюнктуре, вероятно, займет более двух лет. Аналитики банка, как пишет Блумберг, ожидают завершение конфликта на Ближнем Востоке на этой неделе, но предусматривают также вероятность еще большего затягивания военных действий. Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами - Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.
нефть, ормузский пролив, сша, иран, дональд трамп, citigroup, bank of america, wells fargo
Нефть, Ормузский пролив, США, ИРАН, Дональд Трамп, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo
23:21 20.04.2026
 
СМИ: Citigroup ожидает рост цен на нефть при продлении блокировки Ормуза

Bloomberg: Citigroup ожидает цены на нефть в $110 при продлении блокировки Ормуза на месяц

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры стоят в Ормузском проливе
Танкеры стоят в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Танкеры стоят в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Asghar Besharati
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Американский банк Citigroup прогнозирует рост мировых цен на нефть до 110 долларов за баррель при сохранении блокировки движения через Ормузский пролив еще на месяц, пишет агентство Блумберг.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что временное соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, вероятнее всего, не будет продлено. США не снимут блокаду с Ирана, пока не заключат сделку с Тегераном, также сообщил Трамп.
"По данным Citigroup, цены на нефть могут вырасти до 110 долларов за баррель, если движение через Ормузский пролив останется нарушенным еще на месяц", - пишет Блумберг.
Агентство указывает, что, согласно данным Citigroup, глобальные потери запасов нефти и нефтепродуктов могут возрасти до 1,3 миллиарда баррелей, если судоходный маршрут через пролив останется заблокированным еще на четыре недели.
Американский банк полагает, что еще два месяца простоя Ормузского пролива могут привести к еще большему сокращению добычи - примерно на 1,7 миллиарда баррелей, что может вызвать скачок цены на нефть вплоть до 130 долларов за баррель.
Блумберг подчеркивает на основе материалов от Citigroup, что даже если конфликт на Ближнем Востоке закончится на этой неделе, к концу июня мировые запасы нефти и топлива достигнут самого низкого уровня за восемь лет. Банк подчеркивает, как пишет агентство, что восстановление запасов сырья при благоприятной рыночной конъюнктуре, вероятно, займет более двух лет.
Аналитики банка, как пишет Блумберг, ожидают завершение конфликта на Ближнем Востоке на этой неделе, но предусматривают также вероятность еще большего затягивания военных действий.
Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами - Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.
НефтьОрмузский проливСШАИРАНДональд ТрампCitigroupBank of AmericaWells Fargo
 
 
