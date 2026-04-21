ЦБ направил "Делимобилю" предписание об устранении нарушений закона

ЦБ направил "Делимобилю" предписание об устранении нарушений закона - 21.04.2026, ПРАЙМ

ЦБ направил "Делимобилю" предписание об устранении нарушений закона

Банк России направил ПАО "Каршеринг Руссия" ("Делимобиль") предписание об устранении нарушений закона о противодействии неправомерному использованию... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T19:10+0300

2026-04-21T19:10+0300

2026-04-21T19:10+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Банк России направил ПАО "Каршеринг Руссия" ("Делимобиль") предписание об устранении нарушений закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, сообщил регулятор. "Банком России по факту установленного нарушения ПАО "Каршеринг Руссия" требований... Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" направлено предписание об устранении допущенных нарушений и недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем", – говорится в сообщении регулятора. Акции "Каршеринг Руссия" на Мосбирже к 17.30 мск дешевели на 3,73%, до 82,5 рубля. "Делимобиль" – крупнейший сервис каршеринга в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Сочи, Ярославле, Челябинске и Краснодаре, предоставляя услуги каршеринга более чем 12 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 30 тысяч машин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, москва, санкт-петербург, самара, банк россия, делимобиль