Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ направил "Делимобилю" предписание об устранении нарушений закона - 21.04.2026, ПРАЙМ
ЦБ направил "Делимобилю" предписание об устранении нарушений закона
2026-04-21T19:10+0300
19:10 21.04.2026
 
ЦБ направил "Делимобилю" предписание об устранении нарушений закона

ЦБ обязал "Делимобиль" устранить нарушения закона о противодействии манипулированию рынком

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Банк России направил ПАО "Каршеринг Руссия" ("Делимобиль") предписание об устранении нарушений закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, сообщил регулятор.
"Банком России по факту установленного нарушения ПАО "Каршеринг Руссия" требований... Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" направлено предписание об устранении допущенных нарушений и недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем", – говорится в сообщении регулятора.
Акции "Каршеринг Руссия" на Мосбирже к 17.30 мск дешевели на 3,73%, до 82,5 рубля.
"Делимобиль" – крупнейший сервис каршеринга в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Сочи, Ярославле, Челябинске и Краснодаре, предоставляя услуги каршеринга более чем 12 миллионам зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 30 тысяч машин.
