"Станет жертвой": Украине сообщили плохие новости после действия США

Украина рискует стать первой пострадавшей стороной вследствие ослабления военного потенциала США из-за затяжного конфликта с Ираном, сообщает немецкое издание... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T07:38+0300

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Украина рискует стать первой пострадавшей стороной вследствие ослабления военного потенциала США из-за затяжного конфликта с Ираном, сообщает немецкое издание Spiegel."Американские военные регулярно публикуют видеозаписи своих атак в социальных сетях. <…> Однако вряд ли они обманут военных экспертов своими видеороликами. А они предупреждают, что у американских войск могут постепенно закончиться боеприпасы. <…> Этот дефицит создает глобальную нестабильность, и Украина может стать первой страной, которая почувствует ее последствия", — указывается в материале.Автор статьи подчеркивает, что неудача американских войск в Иране может привести к полной потере боеспособности Украины."Украина, возможно, первой станет жертвой этого: Киеву необходимы ракеты Patriot, а их и так уже недостаточно. Вполне возможно, что Украина и страны Персидского залива вступят в гонку за поставки на рынке вооружений. Следствием окажется рост цен, из-за которого Киев просто проиграет в конкуренции с ними", — резюмирует Spiegel.Ранее Зеленский признавал, что Украина может столкнуться с трудностями в получении ракет и другого вооружения, так как они теперь необходимы самим США для операции против Ирана. До этого глава Украины жаловался на то, что ракеты для систем ПВО Patriot не были своевременно доставлены Киеву из-за неоплаченного транша Европой в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает оперативные поставки вооружения через взносы стран НАТО.

