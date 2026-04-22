В Госдуму внесли законопроект о ратификации соглашения ЕАЭС и Индонезии

2026-04-22T11:08+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией, следует из ее базы данных. Соглашение было подписано между странами-членами ЕАЭС и Индонезией на полях Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года. Оно направлено на углубление экономического партнерства между ЕАЭС, в который входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, и Индонезией. Соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении подавляющего большинства товаров, охватывая более 98% двустороннего товарооборота между Индонезией и Россией, пояснял во вторник на заседании правительства его председатель Михаил Мишустин. При этом средний размер пошлин на отечественную продукцию снизится более чем вдвое, указывается на сайте Минэкономразвития России. А по абсолютному большинству позиций пошлина будет нулевой. "В том числе на удобрения, черные металлы, алюминий, треску, фасоль, мучные кондитерские изделия, концентраты кофе, каменный уголь, нефтепродукты, лекарства", - поясняется там же. В кабмине рассчитывают, что режим свободной торговли будет стимулировать укрепление сотрудничества во многих сферах, которые представляют взаимный интерес, отмечал он. Это обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, цифровая экономика, информационно-телекоммуникационные технологии, исследования и разработки и многое другое, пояснял премьер-министр. При этом бизнес сможет на более выгодных условиях наращивать экспорт и импорт, расширять ассортимент востребованной продукции, а потребители получат доступ к качественным товарам и, что очень важно, по конкурентным ценам, подчеркивал он. По оценкам Минэкономразвития, благодаря соглашению российские компании смогут сэкономить до 2,9 миллиарда рублей в год. Преференциальный режим будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимной торговли. министерство ожидает, что к 2030 году она вырастет примерно на 40% к уровню 2025 года.

