Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Самые безумные": на Западе ответили на план Украины по Донбассу - 23.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Самые безумные": на Западе ответили на план Украины по Донбассу
Киевские политические маневры перед президентом США Дональдом Трампом вряд ли окажут существенную помощь Украине, пишет немецкая газета Spiegel. | 23.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Киевские политические маневры перед президентом США Дональдом Трампом вряд ли окажут существенную помощь Украине, пишет немецкая газета Spiegel.Так СМИ отреагировало на опубликованный в The New York Times материал о планах Киева назвать часть контролируемого ВСУ Донбасса "Донниленд" в честь действующего лидера Соединенных Штатов."Украинцы — по необходимости — готовы обсуждать даже самые безумные идеи, какими бы фантастическими они ни казались. &lt;…&gt; Сообщалось, что украинские чиновники предложили переименовать часть Донбасса в "Донниленд". &lt;…&gt; Подобное символическое политическое заигрывание вряд ли сильно поможет, когда дело дойдет до критической ситуации", — говорится в публикации.Во вторник газета The New York Times, ссылаясь на свои источники, рассказала, что украинские переговорщики намеревались назвать подконтрольную ВСУ часть Донбасса "Донниленд", чтобы угодить американскому президенту. Как отмечалось в издании, Киев стремился убедить Трампа усилить давление на Москву в отношении региона.
Spiegel: переименование Донбасса в "Донниленд" вряд ли поможет Украине

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Киевские политические маневры перед президентом США Дональдом Трампом вряд ли окажут существенную помощь Украине, пишет немецкая газета Spiegel.
Так СМИ отреагировало на опубликованный в The New York Times материал о планах Киева назвать часть контролируемого ВСУ Донбасса "Донниленд" в честь действующего лидера Соединенных Штатов.
"Украинцы — по необходимости — готовы обсуждать даже самые безумные идеи, какими бы фантастическими они ни казались. <…> Сообщалось, что украинские чиновники предложили переименовать часть Донбасса в "Донниленд". <…> Подобное символическое политическое заигрывание вряд ли сильно поможет, когда дело дойдет до критической ситуации", — говорится в публикации.
Во вторник газета The New York Times, ссылаясь на свои источники, рассказала, что украинские переговорщики намеревались назвать подконтрольную ВСУ часть Донбасса "Донниленд", чтобы угодить американскому президенту. Как отмечалось в издании, Киев стремился убедить Трампа усилить давление на Москву в отношении региона.
