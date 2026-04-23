https://1prime.ru/20260423/donbass-869383577.html
"Самые безумные": на Западе ответили на план Украины по Донбассу
Киевские политические маневры перед президентом США Дональдом Трампом вряд ли окажут существенную помощь Украине, пишет немецкая газета Spiegel. | 23.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-23T07:24+0300
спецоперация на украине
spiegel
дональд трамп
всу
донбасс
киев
общество
украина
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Киевские политические маневры перед президентом США Дональдом Трампом вряд ли окажут существенную помощь Украине, пишет немецкая газета Spiegel.Так СМИ отреагировало на опубликованный в The New York Times материал о планах Киева назвать часть контролируемого ВСУ Донбасса "Донниленд" в честь действующего лидера Соединенных Штатов."Украинцы — по необходимости — готовы обсуждать даже самые безумные идеи, какими бы фантастическими они ни казались. <…> Сообщалось, что украинские чиновники предложили переименовать часть Донбасса в "Донниленд". <…> Подобное символическое политическое заигрывание вряд ли сильно поможет, когда дело дойдет до критической ситуации", — говорится в публикации.Во вторник газета The New York Times, ссылаясь на свои источники, рассказала, что украинские переговорщики намеревались назвать подконтрольную ВСУ часть Донбасса "Донниленд", чтобы угодить американскому президенту. Как отмечалось в издании, Киев стремился убедить Трампа усилить давление на Москву в отношении региона.
https://1prime.ru/20260423/ukraina-869383372.html
https://1prime.ru/20260423/zapad-869383224.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3813685ce7533ce765502c576a6c1ed8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Spiegel: переименование Донбасса в "Донниленд" вряд ли поможет Украине