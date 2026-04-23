"Самые безумные": на Западе ответили на план Украины по Донбассу

Киевские политические маневры перед президентом США Дональдом Трампом вряд ли окажут существенную помощь Украине, пишет немецкая газета Spiegel. | 23.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Киевские политические маневры перед президентом США Дональдом Трампом вряд ли окажут существенную помощь Украине, пишет немецкая газета Spiegel.Так СМИ отреагировало на опубликованный в The New York Times материал о планах Киева назвать часть контролируемого ВСУ Донбасса "Донниленд" в честь действующего лидера Соединенных Штатов."Украинцы — по необходимости — готовы обсуждать даже самые безумные идеи, какими бы фантастическими они ни казались. <…> Сообщалось, что украинские чиновники предложили переименовать часть Донбасса в "Донниленд". <…> Подобное символическое политическое заигрывание вряд ли сильно поможет, когда дело дойдет до критической ситуации", — говорится в публикации.Во вторник газета The New York Times, ссылаясь на свои источники, рассказала, что украинские переговорщики намеревались назвать подконтрольную ВСУ часть Донбасса "Донниленд", чтобы угодить американскому президенту. Как отмечалось в издании, Киев стремился убедить Трампа усилить давление на Москву в отношении региона.

