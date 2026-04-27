Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В московском регионе семь пассажирских поездов задержали из-за непогоды - 27.04.2026, ПРАЙМ
В московском регионе семь пассажирских поездов задержали из-за непогоды - 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T08:33+0300
2026-04-27T08:38+0300
08:33 27.04.2026 (обновлено: 08:38 27.04.2026)
 
В московском регионе семь пассажирских поездов задержали из-за непогоды

ФПК: 7 поездов дальнего следования задерживаются в московском регионе до 2,5 часов

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПассажиры на перроне железнодорожного вокзала
Пассажиры на перроне железнодорожного вокзала - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Пассажиры на перроне железнодорожного вокзала. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Семь поездов дальнего следования задерживаются до 2,5 часов в московском регионе из-за непогоды, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).

"Из-за неблагоприятных метеоусловий в настоящее время с отставанием от графика до 2,5 часов следует ряд поездов Павелецкого направления в сторону Москвы: №58 Белгород - Москва, №34 Владикавказ - Москва, №136 Саратов - Москва, №94 Пенза - Москва, №10 Саратов - Москва, №26 Воронеж - Москва, №86 Дербент - Москва", - говорится в сообщении ФПК.

Компания отмечает, что железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ввода в график задержанных пассажирских поездов.
 
