https://1prime.ru/20260427/poezda-869463270.html
В московском регионе семь пассажирских поездов задержали из-за непогоды
В московском регионе семь пассажирских поездов задержали из-за непогоды - 27.04.2026, ПРАЙМ
В московском регионе семь пассажирских поездов задержали из-за непогоды
Семь поездов дальнего следования задерживаются до 2,5 часов в московском регионе из-за непогоды, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка"... | 27.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-27T08:33+0300
2026-04-27T08:33+0300
2026-04-27T08:38+0300
происшествия
бизнес
россия
москва
белгород
владикавказ
федеральная пассажирская компания
ржд
железнодорожный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83289/28/832892849_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fb09d9b4562e361c9bca9032cad19de3.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Семь поездов дальнего следования задерживаются до 2,5 часов в московском регионе из-за непогоды, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). "Из-за неблагоприятных метеоусловий в настоящее время с отставанием от графика до 2,5 часов следует ряд поездов Павелецкого направления в сторону Москвы: №58 Белгород - Москва, №34 Владикавказ - Москва, №136 Саратов - Москва, №94 Пенза - Москва, №10 Саратов - Москва, №26 Воронеж - Москва, №86 Дербент - Москва", - говорится в сообщении ФПК.Компания отмечает, что железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ввода в график задержанных пассажирских поездов.
москва
белгород
владикавказ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83289/28/832892849_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4a85f5d32e8d0ff1adac790df8938013.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, белгород, владикавказ, федеральная пассажирская компания, ржд, железнодорожный транспорт
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, БЕЛГОРОД, Владикавказ, Федеральная пассажирская компания, РЖД, железнодорожный транспорт
В московском регионе семь пассажирских поездов задержали из-за непогоды
ФПК: 7 поездов дальнего следования задерживаются в московском регионе до 2,5 часов