"Мы все испортили": в США сделали неожиданное признание об Украине

"Мы все испортили": в США сделали неожиданное признание об Украине - 29.04.2026, ПРАЙМ

"Мы все испортили": в США сделали неожиданное признание об Украине

США ухудшили свое политическое положение в различных регионах мира из-за участия в конфликте на Украине, заявил Джон Миршаймер, профессор Чикагского...

2026-04-29T07:22+0300

2026-04-29T07:22+0300

2026-04-29T07:22+0300

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. США ухудшили свое политическое положение в различных регионах мира из-за участия в конфликте на Украине, заявил Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, в интервью на канале Эндрю Наполитано в YouTube."Будущее в Европе выглядит мрачным. Будущее в Восточной Азии тоже выглядит мрачным. Мы все испортили до основания. Конечно, это не только результат политики администрации Трампа. Хоть война с Ираном и внесла в это значительный вклад, но катастрофа на Украине все продолжается и продолжается. И это будет иметь серьезные негативные стратегические последствия буквально для всего", — признался ученый.По его мнению, из-за вовлеченности в ненужный военный конфликт на Украине Вашингтон упустил из виду регион Восточной Азии, где уже начал уступать конкуренцию Китаю.Ранее бывший президент США Дональд Трамп отметил, что страна не должна была вмешиваться в украинский конфликт. До этого он заявил, что в случае его нахождения у власти помощь Киеву не была бы такой значительной, как при администрации Джо Байдена.

украина

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

youtube, дональд трамп, украина, мировая экономика, сша, европа, джо байден, общество