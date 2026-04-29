"Мы все испортили": в США сделали неожиданное признание об Украине
2026-04-29T07:22+0300
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. США ухудшили свое политическое положение в различных регионах мира из-за участия в конфликте на Украине, заявил Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, в интервью на канале Эндрю Наполитано в YouTube."Будущее в Европе выглядит мрачным. Будущее в Восточной Азии тоже выглядит мрачным. Мы все испортили до основания. Конечно, это не только результат политики администрации Трампа. Хоть война с Ираном и внесла в это значительный вклад, но катастрофа на Украине все продолжается и продолжается. И это будет иметь серьезные негативные стратегические последствия буквально для всего", — признался ученый.По его мнению, из-за вовлеченности в ненужный военный конфликт на Украине Вашингтон упустил из виду регион Восточной Азии, где уже начал уступать конкуренцию Китаю.Ранее бывший президент США Дональд Трамп отметил, что страна не должна была вмешиваться в украинский конфликт. До этого он заявил, что в случае его нахождения у власти помощь Киеву не была бы такой значительной, как при администрации Джо Байдена.
Миршаймер: из-за конфликта на Украине США получили проблемы по всему миру