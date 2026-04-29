"Мы все испортили": в США сделали неожиданное признание об Украине - 29.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Мы все испортили": в США сделали неожиданное признание об Украине
07:22 29.04.2026
 
"Мы все испортили": в США сделали неожиданное признание об Украине

Миршаймер: из-за конфликта на Украине США получили проблемы по всему миру

МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. США ухудшили свое политическое положение в различных регионах мира из-за участия в конфликте на Украине, заявил Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, в интервью на канале Эндрю Наполитано в YouTube.
"Будущее в Европе выглядит мрачным. Будущее в Восточной Азии тоже выглядит мрачным. Мы все испортили до основания. Конечно, это не только результат политики администрации Трампа. Хоть война с Ираном и внесла в это значительный вклад, но катастрофа на Украине все продолжается и продолжается. И это будет иметь серьезные негативные стратегические последствия буквально для всего", — признался ученый.
По его мнению, из-за вовлеченности в ненужный военный конфликт на Украине Вашингтон упустил из виду регион Восточной Азии, где уже начал уступать конкуренцию Китаю.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп отметил, что страна не должна была вмешиваться в украинский конфликт. До этого он заявил, что в случае его нахождения у власти помощь Киеву не была бы такой значительной, как при администрации Джо Байдена.
