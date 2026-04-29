"Какой бюджет — такие и правила". Минфин прояснил будущее рубля

2026-04-29T07:07+0300

Москва, 29 апр — ПРАЙМ. С мая возобновляются операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Пауза, которая должна была продлиться до июля, закончилась досрочно: из-за резкого скачка нефтяных котировок в ходе конфликта на Ближнем Востоке государство получило сверхдоходы, и сохранение статус-кво потеряло смысл. Ослабит ли это рубль до 80 за доллар и что изменится для граждан и бизнеса — в материале "Прайм".От паузы к возвращениюС марта Минфин приостановил операции в рамках бюджетного правила. Причин было две. Во-первых, недобор нефтегазовых доходов в январе-феврале: сорт Urals опускался ниже заложенных в бюджет 59 долларов за баррель. Во-вторых, правительство всерьез обсуждало уменьшение цены отсечения — базового уровня, от которого считаются сверхдоходы. Пауза планировалась до 1 июля.Но конфликт в Персидском заливе вызвал взлет мировых цен на энергоносители. Марка Urals в первых числах апреля поднималась до 116 долларов — максимума за 13 лет. В результате нефтегазовые доходы бюджета в марте достигли 617 миллиардов рублей (в феврале было 432 миллиарда), а средняя цена Urals в апреле, по предварительным данным, превысила 105 долларов за баррель.При таких вводных держать паузу дальше стало нецелесообразно, если не вредно. Без бюджетного правила избыточный приток валютной выручки чрезмерно укрепил бы рубль, что ударило бы по экспортерам и бюджету не меньше, чем слабая национальная валюта. Поэтому Минфин решил вернуться на рынок уже в мае."Доходы у нас чуть подпали, потому что нефтегазовые снизились. Все видели, какая ценовая конъюнктура сложилась на энергетическом рынке, сейчас ситуация подправляется", — сказал глава ведомства Антон Силуанов, выступая на Биржевом форуме.Бюджетное правило сохранили. ПокаОн также подтвердил, что бюджетное правило сохранится. Эта простая формула вводит цену отсечения — если нефть дороже, Минфин скупает избыточную валютную выручку в ФНБ, изымая лишние рубли с рынка. Если дешевле — продает резервы, поддерживая национальную денежную единицу.Параметры на 2026-й не меняются. Пересмотр возможен не раньше 2027-го. Ранее предполагалось плавное снижение цены отсечения на доллар в год до 2030-го. Но это уже неактуально. "Надо принимать решения, соответствующие тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились в последнее время, и не последние два месяца", — подчеркнул министр.То есть в краткосрочной перспективе бюджетное правило продолжит работать в прежнем режиме, а в долгосрочной — его скорректируют с учетом новых ценовых реалий, но не радикально.Объем покупок: ждем 6 маяОбъем отложенных за март и апрель операций Минфина учтут при определении майского размера покупок. За два месяца паузы накопилось, по разным оценкам, 300–500 миллиардов рублей. Если разделить эту сумму на 20 торговых дней, то получится 15–25 миллиардов в день. Это создаст умеренное давление на рубль.Итоговые цифры опубликуют 6 мая в полдень, и рынок получит первый реальный сигнал о масштабе интервенций. Пока сохраняется некоторая неопределенность.Возврат Минфина к операциям создаст некоторый дополнительный спрос на валюту и ослабит рубль, говорит Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании "Альфа-Форекс"."Но ничего кардинального. Для курса по-прежнему важнее высокая ключевая ставка, поддерживающая привлекательность рублевых инструментов, а также экспортная выручка и динамика нефтяных цен", — уточняет он.Доллар по 80 — новая реальность?Тем не менее май обещает стать переломным месяцем для российской валюты. Дорогая нефть толкает рубль вверх, возвращение бюджетного правила и геополитические риски — вниз. Аналитики разошлись в прогнозах: от 75 до 90 за доллар. В этих границах — раскачивающиеся все сильнее качели.Если нефть удержится в районе 100 и выше и экспортная выручка останется высокой, диапазон 73–77 за доллар сохранится. Этому оптимистичному сценарию способствует незначительное снижение ключевой ставки в апреле. Рублевые инструменты по-прежнему привлекательны.Умеренно пессимистичный сценарий более вероятен, полагает управляющий фондом "Майнинг" УК "Майнинг Капитал" Александр Барышников. Это диапазон 76–78,5."Доллар по 80 в мае возможен при совпадении двух условий: Urals в районе 57, а майские покупки — на верхней границе диапазона", — говорит эксперт.Впрочем, рынки готовы ко всему. Даже после сообщения о возобновлении операций рубль потерял лишь 0,8–1% — паники не случилось.Ближе к концу года консенсус-прогноз предполагает 85 за доллар, а некоторые аналитики, в частности, из "СберИнвестиций", допускают и 90–95.Ослабление из-за покупок валюты и продолжение цикла снижения ключевой ставки неизбежно. Но не критичное.Для населения и бизнеса все более-менее комфортно. Укрепление рубля за последние десятьмесяцев сыграло важную роль в обеспечении стабильности и борьбе с инфляцией. Катастрофического обвала не предвидится — если только внешние шоки не окажутся сильнее текущих прогнозов.

