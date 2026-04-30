Банк России выпустит новые памятные монеты серии "Города трудовой доблести" - 30.04.2026, ПРАЙМ
Банк России выпустит новые памятные монеты серии "Города трудовой доблести"
Банк России выпустит новые памятные монеты серии "Города трудовой доблести" - 30.04.2026, ПРАЙМ
Банк России выпустит новые памятные монеты серии "Города трудовой доблести"
Банк России 4 мая выпустит в обращение памятные монеты номиналом 10 рублей, посвящённые ещё восьми городам, в рамках серии "Города трудовой доблести", следует... | 30.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Банк России 4 мая выпустит в обращение памятные монеты номиналом 10 рублей, посвящённые ещё восьми городам, в рамках серии "Города трудовой доблести", следует из сообщения регулятора. "Банк России 4 мая 2026 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии "Города трудовой доблести": "Барнаул", "Каменск-Уральский", "Киров", "Коломна", "Комсомольск-на-Амуре", "Красноярск", "Магадан", "Пенза", - говорится в сообщении. Монеты имеют форму круга диаметром 22 миллиметра. На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет – прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов. У всех монет на оборотной стороне внизу, на ленте расположена надпись "Города трудовой доблести". Тираж монет – 1 миллион экземпляров каждая. На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части – "Банк России", в нижней части – "2026", слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число "10" и надпись "Рублей" под ним, обозначающие номинал монеты. Кроме того, внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "РУБ", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора. На оборотной стороне монеты "Барнаул" расположено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести", по окружности вверху имеется надпись: "Барнаул". У монеты "Каменск-Уральский" расположено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести"; по окружности вверху имеется надпись: "Каменск-Уральский". На монете "Киров" расположено рельефное изображение фрагмента памятника "Кировчанам – труженикам тыла"; по окружности вверху имеется надпись: "Киров". У монеты "Коломна" - рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести"; по окружности вверху имеется надпись: "Коломна". На монете "Комсомольск-на-Амуре" - изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести"; по окружности вверху надпись: "Комсомольск-На-Амуре". У монеты "Красноярск" - рельефное изображение фрагмента мемориального комплекса в честь 70-летия Победы – скульптурной композиции "Женщина и мальчик-подросток, собирающие миномет"; по окружности вверху надпись: "Красноярск". На монете "Магадан" расположено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести"; по окружности вверху имеется надпись: "Магадан". Наконец, у монеты "Пенза" расположено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести"; по окружности вверху имеется надпись: "Пенза". Ранее в этой серии также вышли монеты, тоже из стали с латунным покрытием, посвящённые: в 2021 году Боровичам, Екатеринбургу, Иванову и Омску, в 2022 году Ижевску, Иркутску, Казани и Магнитогорску, в 2023 году Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку и Новосибирску, в 2024 году Перми, Самаре, Саратову и Томску, в 2025 году - Ульяновску, Уфе ,Челябинску и Ярославлю.
12:49 30.04.2026
 
Банк России выпустит новые памятные монеты серии "Города трудовой доблести"

ЦБ 4 мая выпустит в обращение памятные монеты серии "Города трудовой доблести"

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Банк России 4 мая выпустит в обращение памятные монеты номиналом 10 рублей, посвящённые ещё восьми городам, в рамках серии "Города трудовой доблести", следует из сообщения регулятора.
"Банк России 4 мая 2026 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии "Города трудовой доблести": "Барнаул", "Каменск-Уральский", "Киров", "Коломна", "Комсомольск-на-Амуре", "Красноярск", "Магадан", "Пенза", - говорится в сообщении.
Монеты имеют форму круга диаметром 22 миллиметра. На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет – прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов. У всех монет на оборотной стороне внизу, на ленте расположена надпись "Города трудовой доблести". Тираж монет – 1 миллион экземпляров каждая.
На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части – "Банк России", в нижней части – "2026", слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно.
В центре расположены число "10" и надпись "Рублей" под ним, обозначающие номинал монеты. Кроме того, внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "РУБ", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.
На оборотной стороне монеты "Барнаул" расположено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести", по окружности вверху имеется надпись: "Барнаул". У монеты "Каменск-Уральский" расположено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести"; по окружности вверху имеется надпись: "Каменск-Уральский".
На монете "Киров" расположено рельефное изображение фрагмента памятника "Кировчанам – труженикам тыла"; по окружности вверху имеется надпись: "Киров". У монеты "Коломна" - рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести"; по окружности вверху имеется надпись: "Коломна".
На монете "Комсомольск-на-Амуре" - изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести"; по окружности вверху надпись: "Комсомольск-На-Амуре". У монеты "Красноярск" - рельефное изображение фрагмента мемориального комплекса в честь 70-летия Победы – скульптурной композиции "Женщина и мальчик-подросток, собирающие миномет"; по окружности вверху надпись: "Красноярск".
На монете "Магадан" расположено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести"; по окружности вверху имеется надпись: "Магадан". Наконец, у монеты "Пенза" расположено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести"; по окружности вверху имеется надпись: "Пенза".
Ранее в этой серии также вышли монеты, тоже из стали с латунным покрытием, посвящённые: в 2021 году Боровичам, Екатеринбургу, Иванову и Омску, в 2022 году Ижевску, Иркутску, Казани и Магнитогорску, в 2023 году Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку и Новосибирску, в 2024 году Перми, Самаре, Саратову и Томску, в 2025 году - Ульяновску, Уфе ,Челябинску и Ярославлю.
 
