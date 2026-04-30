https://1prime.ru/20260430/monety-869576644.html

Банк России выпустит новые памятные монеты серии "Города трудовой доблести"

2026-04-30T12:49+0300

экономика

финансы

екатеринбург

иркутск

казань

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1e/869576495_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_1a641c2aaec20c9ad3f0a8b3864fe294.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Банк России 4 мая выпустит в обращение памятные монеты номиналом 10 рублей, посвящённые ещё восьми городам, в рамках серии "Города трудовой доблести", следует из сообщения регулятора. "Банк России 4 мая 2026 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии "Города трудовой доблести": "Барнаул", "Каменск-Уральский", "Киров", "Коломна", "Комсомольск-на-Амуре", "Красноярск", "Магадан", "Пенза", - говорится в сообщении. Монеты имеют форму круга диаметром 22 миллиметра. На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет – прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов. У всех монет на оборотной стороне внизу, на ленте расположена надпись "Города трудовой доблести". Тираж монет – 1 миллион экземпляров каждая. На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части – "Банк России", в нижней части – "2026", слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число "10" и надпись "Рублей" под ним, обозначающие номинал монеты. Кроме того, внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "РУБ", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора. На оборотной стороне монеты "Барнаул" расположено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести", по окружности вверху имеется надпись: "Барнаул". У монеты "Каменск-Уральский" расположено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести"; по окружности вверху имеется надпись: "Каменск-Уральский". На монете "Киров" расположено рельефное изображение фрагмента памятника "Кировчанам – труженикам тыла"; по окружности вверху имеется надпись: "Киров". У монеты "Коломна" - рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести"; по окружности вверху имеется надпись: "Коломна". На монете "Комсомольск-на-Амуре" - изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести"; по окружности вверху надпись: "Комсомольск-На-Амуре". У монеты "Красноярск" - рельефное изображение фрагмента мемориального комплекса в честь 70-летия Победы – скульптурной композиции "Женщина и мальчик-подросток, собирающие миномет"; по окружности вверху надпись: "Красноярск". На монете "Магадан" расположено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести"; по окружности вверху имеется надпись: "Магадан". Наконец, у монеты "Пенза" расположено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести"; по окружности вверху имеется надпись: "Пенза". Ранее в этой серии также вышли монеты, тоже из стали с латунным покрытием, посвящённые: в 2021 году Боровичам, Екатеринбургу, Иванову и Омску, в 2022 году Ижевску, Иркутску, Казани и Магнитогорску, в 2023 году Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку и Новосибирску, в 2024 году Перми, Самаре, Саратову и Томску, в 2025 году - Ульяновску, Уфе ,Челябинску и Ярославлю.

https://1prime.ru/20260113/monety-866433534.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

