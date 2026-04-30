ПВО сбила несколько беспилотников на подлете к Перми

Во время действия режима беспилотной опасности на подлете к Перми дежурными силами ПВО были обнаружены и сбиты несколько БПЛА, сообщила пресс-служба... | 30.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-30T12:29+0300

ПЕРМЬ, 30 апр - ПРАЙМ. Во время действия режима беспилотной опасности на подлете к Перми дежурными силами ПВО были обнаружены и сбиты несколько БПЛА, сообщила пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности. В четверг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что промышленная площадка в регионе подверглась прилету вражеского БПЛА, никто не пострадал, значимых разрушений нет. "Беспилотная опасность в Пермском крае отменена. Во время действия режима на подлете к Перми дежурными силами ПВО были обнаружены и сбиты несколько беспилотников. В результате прилета никто не пострадал. Экстренные и оперативные службы продолжают работу", - говорится в сообщении министерства на платформе "Макс". В ведомстве уточнили, что держат ситуацию на контроле вместе с силовыми структурами региона.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

