Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПВО сбила несколько беспилотников на подлете к Перми - 30.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
ПВО сбила несколько беспилотников на подлете к Перми
2026-04-30T12:29+0300
2026-04-30T14:30+0300
ПЕРМЬ, 30 апр - ПРАЙМ. Во время действия режима беспилотной опасности на подлете к Перми дежурными силами ПВО были обнаружены и сбиты несколько БПЛА, сообщила пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности. В четверг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что промышленная площадка в регионе подверглась прилету вражеского БПЛА, никто не пострадал, значимых разрушений нет. "Беспилотная опасность в Пермском крае отменена. Во время действия режима на подлете к Перми дежурными силами ПВО были обнаружены и сбиты несколько беспилотников. В результате прилета никто не пострадал. Экстренные и оперативные службы продолжают работу", - говорится в сообщении министерства на платформе "Макс". В ведомстве уточнили, что держат ситуацию на контроле вместе с силовыми структурами региона.
12:29 30.04.2026 (обновлено: 14:30 30.04.2026)
 
ПВО сбила несколько беспилотников на подлете к Перми

ПВО обнаружила и сбила несколько вражеских беспилотников на подлете к Перми

ПЕРМЬ, 30 апр - ПРАЙМ. Во время действия режима беспилотной опасности на подлете к Перми дежурными силами ПВО были обнаружены и сбиты несколько БПЛА, сообщила пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности.
В четверг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что промышленная площадка в регионе подверглась прилету вражеского БПЛА, никто не пострадал, значимых разрушений нет.
"Беспилотная опасность в Пермском крае отменена. Во время действия режима на подлете к Перми дежурными силами ПВО были обнаружены и сбиты несколько беспилотников. В результате прилета никто не пострадал. Экстренные и оперативные службы продолжают работу", - говорится в сообщении министерства на платформе "Макс".
В ведомстве уточнили, что держат ситуацию на контроле вместе с силовыми структурами региона.
 
