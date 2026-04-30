Порты Восточной Африки не заменят хабы Ближнего Востока, считает эксперт - 30.04.2026, ПРАЙМ
Порты Восточной Африки не заменят хабы Ближнего Востока, считает эксперт
Порты Восточной Африки не заменят хабы Ближнего Востока, считает эксперт - 30.04.2026, ПРАЙМ
Порты Восточной Африки не заменят хабы Ближнего Востока, считает эксперт
Крупнейшие порты Восточной Африки пока не заменят логистические узлы на Ближнем Востоке в условиях сильной перегрузки и нехватки необходимой инфраструктуры,... | 30.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-30T19:12+0300
2026-04-30T19:12+0300
мировая экономика
ближний восток
танзания
кения
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Крупнейшие порты Восточной Африки пока не заменят логистические узлы на Ближнем Востоке в условиях сильной перегрузки и нехватки необходимой инфраструктуры, рассказала РИА Новости руководитель отдела маркетинга российской транспортно-экспедиторской компании Growex Group Елена Зубкова. В результате эскалации на Ближнем Востоке под ударом оказались ключевые логистические хабы по пути в Восточную Африку: Джебель-Али в ОАЭ и Салала в Омане. Вокруг Ормузского пролива сложилась неопределенность, которая побуждает морских перевозчиков менять маршруты и направлять суда в порты Восточной Африки, что значительно увеличивает нагрузку на инфраструктуру и приводит к росту простоев и издержек. "На текущий момент, по имеющимся у нас отраслевым данным и уведомлениям линий, переноса транзитных хабов из Салалы и Джебель-Али непосредственно в порты Кении и Танзании не происходит. Момбаса и Дар-эс-Салам столкнулись с критической перегрузкой, вызванной ростом импорта", - сказала РИА Новости Зубкова. По ее словам, крупные морские перевозчики переориентируют потоки на индийский порт Нава-Шева и Сингапур. При этом власти Танзании и Кении стараются справиться с перегрузкой портовых мощностей, отметила Зубкова. "Как правительство это решает: они переводят часть транзитных грузов, которые шли через Момбасу в Уганду или Южный Судан, в сухой порт Найваша по железной дороге", - добавила она. Власти Танзании, пояснила собеседница агентства, также прибегают к строительству сухих портов в Морогоро и Додоме в центральной части страны. "Вдобавок к этому открылся логистический центр Курасини (в Дар-эс Саламе – ред.) на 37 тысяч контейнеров. В целом инфраструктура развивается, получила мощный толчок", - подчеркнула глава отдела маркетинга Growex Group.
https://1prime.ru/20260430/novak-869587076.html
ближний восток
танзания
кения
мировая экономика, ближний восток, танзания, кения
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ТАНЗАНИЯ, Кения
19:12 30.04.2026
 
Порты Восточной Африки не заменят хабы Ближнего Востока, считает эксперт

Зубкова: порты Восточной Африки пока не заменят хабы Ближнего Востока

Порт Джабаль-Али, ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Крупнейшие порты Восточной Африки пока не заменят логистические узлы на Ближнем Востоке в условиях сильной перегрузки и нехватки необходимой инфраструктуры, рассказала РИА Новости руководитель отдела маркетинга российской транспортно-экспедиторской компании Growex Group Елена Зубкова.
В результате эскалации на Ближнем Востоке под ударом оказались ключевые логистические хабы по пути в Восточную Африку: Джебель-Али в ОАЭ и Салала в Омане. Вокруг Ормузского пролива сложилась неопределенность, которая побуждает морских перевозчиков менять маршруты и направлять суда в порты Восточной Африки, что значительно увеличивает нагрузку на инфраструктуру и приводит к росту простоев и издержек.
"На текущий момент, по имеющимся у нас отраслевым данным и уведомлениям линий, переноса транзитных хабов из Салалы и Джебель-Али непосредственно в порты Кении и Танзании не происходит. Момбаса и Дар-эс-Салам столкнулись с критической перегрузкой, вызванной ростом импорта", - сказала РИА Новости Зубкова.
По ее словам, крупные морские перевозчики переориентируют потоки на индийский порт Нава-Шева и Сингапур. При этом власти Танзании и Кении стараются справиться с перегрузкой портовых мощностей, отметила Зубкова.
"Как правительство это решает: они переводят часть транзитных грузов, которые шли через Момбасу в Уганду или Южный Судан, в сухой порт Найваша по железной дороге", - добавила она.
Власти Танзании, пояснила собеседница агентства, также прибегают к строительству сухих портов в Морогоро и Додоме в центральной части страны.
"Вдобавок к этому открылся логистический центр Курасини (в Дар-эс Саламе – ред.) на 37 тысяч контейнеров. В целом инфраструктура развивается, получила мощный толчок", - подчеркнула глава отдела маркетинга Growex Group.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Новак рассказал, что будет с рынком нефти после кризиса на Ближнем Востоке
17:17
 
Мировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКТАНЗАНИЯКения
 
 
