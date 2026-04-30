https://1prime.ru/20260430/porty-869590803.html

Порты Восточной Африки не заменят хабы Ближнего Востока, считает эксперт

2026-04-30T19:12+0300

мировая экономика

ближний восток

танзания

кения

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847325443_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e5d54ef81a2b3a08a0282b28fa94c464.jpg

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Крупнейшие порты Восточной Африки пока не заменят логистические узлы на Ближнем Востоке в условиях сильной перегрузки и нехватки необходимой инфраструктуры, рассказала РИА Новости руководитель отдела маркетинга российской транспортно-экспедиторской компании Growex Group Елена Зубкова. В результате эскалации на Ближнем Востоке под ударом оказались ключевые логистические хабы по пути в Восточную Африку: Джебель-Али в ОАЭ и Салала в Омане. Вокруг Ормузского пролива сложилась неопределенность, которая побуждает морских перевозчиков менять маршруты и направлять суда в порты Восточной Африки, что значительно увеличивает нагрузку на инфраструктуру и приводит к росту простоев и издержек. "На текущий момент, по имеющимся у нас отраслевым данным и уведомлениям линий, переноса транзитных хабов из Салалы и Джебель-Али непосредственно в порты Кении и Танзании не происходит. Момбаса и Дар-эс-Салам столкнулись с критической перегрузкой, вызванной ростом импорта", - сказала РИА Новости Зубкова. По ее словам, крупные морские перевозчики переориентируют потоки на индийский порт Нава-Шева и Сингапур. При этом власти Танзании и Кении стараются справиться с перегрузкой портовых мощностей, отметила Зубкова. "Как правительство это решает: они переводят часть транзитных грузов, которые шли через Момбасу в Уганду или Южный Судан, в сухой порт Найваша по железной дороге", - добавила она. Власти Танзании, пояснила собеседница агентства, также прибегают к строительству сухих портов в Морогоро и Додоме в центральной части страны. "Вдобавок к этому открылся логистический центр Курасини (в Дар-эс Саламе – ред.) на 37 тысяч контейнеров. В целом инфраструктура развивается, получила мощный толчок", - подчеркнула глава отдела маркетинга Growex Group.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

