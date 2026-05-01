"Не может быть!": в США сделали резкое заявление о новых территориях России
Западные страны должны прекратить спорить о принадлежности новых регионов России, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале World... | 01.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Западные страны должны прекратить спорить о принадлежности новых регионов России, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале World Affairs In Context."Запад должен признать Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск за Российской Федерацией, наряду с Крымом. <…> Никаких переговоров по этому поводу не может быть! <…> Нет, теперь это навсегда часть России", — заявил он.Джонсон отметил, что западным странам следует относиться с уважением к требованиям России и не пытаться использовать переговоры для искажения целей СВО."Удивительно наблюдать, как Запад не прислушивается к тому, что говорят русские. <…> Россия не шутит. Россия не угрожает. Россия говорит, что она собирается делать", — резюмировал Джонсон.Ранее в Кремле отмечали, что в ходе дипломатических переговоров американцы признали, что без разрешения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на встрече в Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. Вывод ВСУ из Донбасса остаётся ключевым условием для Москвы.В марте официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ЕС будет играть лишь подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, что подтверждают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию".
Джонсон: Запад не должен оспаривать принадлежность новых регионов России