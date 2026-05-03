https://1prime.ru/20260503/ukraina-869644200.html

"Нет уж, спасибо!" В ФРГ дерзко высказались о мире на Украине

"Нет уж, спасибо!" В ФРГ дерзко высказались о мире на Украине - 03.05.2026, ПРАЙМ

"Нет уж, спасибо!" В ФРГ дерзко высказались о мире на Украине

Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают перспективы переговоров по урегулированию на Украине. | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T22:43+0300

2026-05-03T22:43+0300

2026-05-03T22:43+0300

спецоперация на украине

украина

европа

москва

владимир путин

совбез

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают перспективы переговоров по урегулированию на Украине."Я призываю к реальной политике. Россия всегда будет частью Европы. Безопасность в Европе возможна только с Россией", — написал один из комментаторов."Мира можно достичь, если справедливо относиться к другим странам, соблюдать достигнутые соглашения и не втягиваться в бессмысленные конфликты", — отметил другой."Германия банкрот, Украина все равно проигрывает, Россию невозможно победить", —высказался третий."Путь к миру выглядит иначе; то, что описывают наши СМИ, ведет к мировой войне. И вы все еще видите Германию в эпицентре этого процесса? Нет уж, спасибо!" — резюмировал еще один читатель.На прошлой неделе президент России Владимир Путин выразил уверенность, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. При этом глава государства подчеркивал, что Москва готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.В конце марта российский лидер обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.

https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html

https://1prime.ru/20260502/fitso-869630572.html

https://1prime.ru/20260501/kiev-869616274.html

украина

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, москва, владимир путин, совбез, ес