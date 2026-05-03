"Нет уж, спасибо!" В ФРГ дерзко высказались о мире на Украине
Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают перспективы переговоров по урегулированию на Украине.
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают перспективы переговоров по урегулированию на Украине."Я призываю к реальной политике. Россия всегда будет частью Европы. Безопасность в Европе возможна только с Россией", — написал один из комментаторов."Мира можно достичь, если справедливо относиться к другим странам, соблюдать достигнутые соглашения и не втягиваться в бессмысленные конфликты", — отметил другой."Германия банкрот, Украина все равно проигрывает, Россию невозможно победить", —высказался третий."Путь к миру выглядит иначе; то, что описывают наши СМИ, ведет к мировой войне. И вы все еще видите Германию в эпицентре этого процесса? Нет уж, спасибо!" — резюмировал еще один читатель.На прошлой неделе президент России Владимир Путин выразил уверенность, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. При этом глава государства подчеркивал, что Москва готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.В конце марта российский лидер обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.
