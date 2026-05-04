https://1prime.ru/20260504/aktsii-869657149.html

Индекс Мосбиржи усилил снижение

Индекс Мосбиржи усилил снижение - 04.05.2026, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи усилил снижение

Российский рынок акций в первую основную торговую сессию мая усилил снижение в направлении 2600 пунктов по главному индексу, который теряет уже более 1%,... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T13:38+0300

2026-05-04T13:38+0300

2026-05-04T13:38+0300

рынок

торги

индексы

евгений локтюхов

мосбиржа

лукойл

"лента"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первую основную торговую сессию мая усилил снижение в направлении 2600 пунктов по главному индексу, который теряет уже более 1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.01 мск падает на 1,21% относительно предыдущего закрытия, до 2 626,04 пункта. Утренние торги он открывал снижением на 0,3%. В частности, заметно снижаются в цене акции "Лукойла" (-5,9%), прошедшие "отсечку" и торгующиеся в понедельник уже без дивидендов. Также падают цены акций "Ленты" (-4,8%), ММК (-2,5%), ВТБ (-2,2%). Дорожают бумаги "Циана" (+2,4%), ЮГК (+1,7%), "Интер РАО" " (+0,7%). Рынок пока не рискует начинать тестировать зону сильной поддержки 2600-2620 пунктов, однако не исключено такое развитие событий, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Кроме всех имеющихся негативных факторов в пользу "медведей" начинает работать еще и календарь – май исторически худший для инвесторов месяц в году. Справедливости ради стоит отметить, что обычно перед майскими распродажами рынок рос, в апреле же 2026 года никакого подъема не было", - добавляет он. Индекс Мосбиржи в начале недели продолжит "обживаться" в рамках диапазона 2600-2700 пунктов, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Возможен отскок рынка вверх в ближайшие дни, с попытками индекса Мосбиржи вернуться к зоне 2680-2700 пунктов, выступающей теперь сопротивлением", - заключает он.

https://1prime.ru/20260430/rubl-869593606.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, евгений локтюхов, мосбиржа, лукойл, "лента"