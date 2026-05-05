https://1prime.ru/20260505/minenergo-869691779.html
Москва и Джуба заинтересованы в проектах по добыче нефти, заявил Минэнерго
Москва и Джуба заинтересованы в проектах по добыче нефти, заявил Минэнерго - 05.05.2026, ПРАЙМ
Москва и Джуба заинтересованы в проектах по добыче нефти, заявил Минэнерго
Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщило Минэнерго РФ. | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T19:38+0300
2026-05-05T19:38+0300
2026-05-05T19:38+0300
нефть
россия
южный судан
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_4260f579bb1737f6af095ec26d41a753.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщило Минэнерго РФ. "Была подчеркнута взаимная заинтересованность в проектах по разработке и добыче нефтяных месторождений и других видов минерального сырья", - говорится в сообщении министерства по итогам визита замглавы Минэнерго РФ Романа Маршавина в Южный Судан. В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике. В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. "Было предложено рассмотреть возможность подготовки комплексного плана развития электроэнергетики для создания необходимой инфраструктуры", - отмечается в сообщении Минэнерго. Отдельное внимание было уделено проектам в гидроэнергетике, поставкам оборудования для строительства новых ГЭС, созданию мини-ТЭС на базе дизель-генераторных установок, а также сотрудничеству в сфере возобновляемой энергетики. Маршавин подтвердил намерение России углублять партнерство с Южным Суданом, отметив, что визит делегации призван обозначить новые направления сотрудничества и придать импульс реализации взаимовыгодных проектов.
https://1prime.ru/20260505/yaponiya-869689444.html
южный судан
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_120:0:1379:944_1920x0_80_0_0_a5be6ae397cf1ca13793ecc0d61fbdf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, южный судан, рф
Нефть, РОССИЯ, ЮЖНЫЙ СУДАН, РФ
Москва и Джуба заинтересованы в проектах по добыче нефти, заявил Минэнерго
Минэнерго: Россия и Южный Судан заинтересованы в проектах по добыче нефти и другого сырья
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщило Минэнерго РФ.
"Была подчеркнута взаимная заинтересованность в проектах по разработке и добыче нефтяных месторождений и других видов минерального сырья", - говорится в сообщении
министерства по итогам визита замглавы Минэнерго РФ
Романа Маршавина в Южный Судан
.
В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике.
В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. "Было предложено рассмотреть возможность подготовки комплексного плана развития электроэнергетики для создания необходимой инфраструктуры", - отмечается в сообщении Минэнерго.
Отдельное внимание было уделено проектам в гидроэнергетике, поставкам оборудования для строительства новых ГЭС, созданию мини-ТЭС на базе дизель-генераторных установок, а также сотрудничеству в сфере возобновляемой энергетики.
Маршавин подтвердил намерение России углублять партнерство с Южным Суданом, отметив, что визит делегации призван обозначить новые направления сотрудничества и придать импульс реализации взаимовыгодных проектов.
Япония должна использовать Россию для решения энергопроблем, заявил Судзуки