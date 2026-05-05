Москва и Джуба заинтересованы в проектах по добыче нефти, заявил Минэнерго - 05.05.2026, ПРАЙМ
Москва и Джуба заинтересованы в проектах по добыче нефти, заявил Минэнерго
Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщило Минэнерго РФ. | 05.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщило Минэнерго РФ. "Была подчеркнута взаимная заинтересованность в проектах по разработке и добыче нефтяных месторождений и других видов минерального сырья", - говорится в сообщении министерства по итогам визита замглавы Минэнерго РФ Романа Маршавина в Южный Судан. В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике. В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. "Было предложено рассмотреть возможность подготовки комплексного плана развития электроэнергетики для создания необходимой инфраструктуры", - отмечается в сообщении Минэнерго. Отдельное внимание было уделено проектам в гидроэнергетике, поставкам оборудования для строительства новых ГЭС, созданию мини-ТЭС на базе дизель-генераторных установок, а также сотрудничеству в сфере возобновляемой энергетики. Маршавин подтвердил намерение России углублять партнерство с Южным Суданом, отметив, что визит делегации призван обозначить новые направления сотрудничества и придать импульс реализации взаимовыгодных проектов.
Минэнерго: Россия и Южный Судан заинтересованы в проектах по добыче нефти и другого сырья

