Краснодарский край расширил экспорт мягкой пшеницы на восемь новых стран - 05.05.2026, ПРАЙМ
Краснодарский край расширил экспорт мягкой пшеницы на восемь новых стран
Краснодарский край в 2026 году начал поставки мягкой пшеницы в восемь новых стран Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки, расширив перечень получателей... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T16:47+0300
16:47 05.05.2026
 
Краснодарский край расширил экспорт мягкой пшеницы на восемь новых стран

Кубань расширила экспорт мягкой пшеницы на восемь стран, увеличив список до 33 государств

КРАСНОДАР, 5 мая - ПРАЙМ. Краснодарский край в 2026 году начал поставки мягкой пшеницы в восемь новых стран Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки, расширив перечень получателей этого товара до 33 государств, сообщила РИА Новости пресс-служба новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК).
"В 2026 году перечень покупателей пополнился сразу на восемь стран, куда мягкая пшеница в аналогичном периоде прошлого года не поставлялась", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что речь идет об экспорте в Алжир, ЮАР, Джибути, Индонезию, Сенегал, Бразилию, Тунис и Малави. С учетом новых партнеров порты Краснодарского края поставляют мягкую пшеницу в 33 страны мира.
Лидерами по закупкам мягкой пшеницы, отмечается в сообщении, являются страны Ближнего Востока и Северной Африки. На первом месте по отгруженной продукции Египет, которому Краснодарский край направил более 3,9 миллиона тонн пшеницы. Также растут поставки в страны Африки: в Судан экспортировано более 1 миллиона тонн пшеницы, что в четыре раза больше показателя за аналогичный период 2025 года. Объем поставок в Кению вырос в 11 раз и достиг 630,8 миллиона тонн.
Мягкая пшеница является основной экспортной культурой России. На нее приходится около 95% всего производства пшеницы в стране. Благодаря своей неприхотливости она успешно растет в самых разных климатических зонах.
