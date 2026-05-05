Краснодарский край расширил экспорт мягкой пшеницы на восемь новых стран
Краснодарский край в 2026 году начал поставки мягкой пшеницы в восемь новых стран Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки, расширив перечень получателей...
КРАСНОДАР, 5 мая - ПРАЙМ. Краснодарский край в 2026 году начал поставки мягкой пшеницы в восемь новых стран Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки, расширив перечень получателей этого товара до 33 государств, сообщила РИА Новости пресс-служба новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК). "В 2026 году перечень покупателей пополнился сразу на восемь стран, куда мягкая пшеница в аналогичном периоде прошлого года не поставлялась", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что речь идет об экспорте в Алжир, ЮАР, Джибути, Индонезию, Сенегал, Бразилию, Тунис и Малави. С учетом новых партнеров порты Краснодарского края поставляют мягкую пшеницу в 33 страны мира. Лидерами по закупкам мягкой пшеницы, отмечается в сообщении, являются страны Ближнего Востока и Северной Африки. На первом месте по отгруженной продукции Египет, которому Краснодарский край направил более 3,9 миллиона тонн пшеницы. Также растут поставки в страны Африки: в Судан экспортировано более 1 миллиона тонн пшеницы, что в четыре раза больше показателя за аналогичный период 2025 года. Объем поставок в Кению вырос в 11 раз и достиг 630,8 миллиона тонн. Мягкая пшеница является основной экспортной культурой России. На нее приходится около 95% всего производства пшеницы в стране. Благодаря своей неприхотливости она успешно растет в самых разных климатических зонах.
Кубань расширила экспорт мягкой пшеницы на восемь стран, увеличив список до 33 государств