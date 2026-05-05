Экспорт куриных яиц из России в I квартале вырос на 21 процент

2026-05-05T12:54+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Квартальный экспорт куриных яиц из России вырос в годовом выражении на 21%, до 6 миллионов долларов, а на зарубежные рынки было поставлено свыше 4,6 тысячи тонн этого продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, за три (первых - ред.) месяца 2026 года (без учета данных стран ЕАЭС за март) российский экспорт свежих куриных яиц составил более 4,6 тысячи тонн на сумму около 6 миллионов долларов США. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос на 10% в натуральном выражении и на 21% - в стоимостном", - говорится в сообщении. В число крупнейших стран-импортеров в начале года вошли Монголия (более 1,9 миллиона долларов), ОАЭ (более 1,7 миллиона), Казахстан (около 1 миллиона), Абхазия (около 700 тысяч), а также Киргизия (более 300 тысяч долларов). Отмечается, что всего в прошлом году Россия экспортировала свежих куриных яиц почти на 27 миллионов долларов. При этом, как сообщал "Агроэкспорт" ранее, крупнейшим покупателем стали ОАЭ, обогнав тогда Монголию.

