Экспорт куриных яиц из России в I квартале вырос на 21 процент - 05.05.2026, ПРАЙМ
Экспорт куриных яиц из России в I квартале вырос на 21 процент
Квартальный экспорт куриных яиц из России вырос в годовом выражении на 21%, до 6 миллионов долларов, а на зарубежные рынки было поставлено свыше 4,6 тысячи тонн | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T12:54+0300
12:54 05.05.2026
 
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Квартальный экспорт куриных яиц из России вырос в годовом выражении на 21%, до 6 миллионов долларов, а на зарубежные рынки было поставлено свыше 4,6 тысячи тонн этого продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно предварительным оценкам экспертов, за три (первых - ред.) месяца 2026 года (без учета данных стран ЕАЭС за март) российский экспорт свежих куриных яиц составил более 4,6 тысячи тонн на сумму около 6 миллионов долларов США. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос на 10% в натуральном выражении и на 21% - в стоимостном", - говорится в сообщении.
В число крупнейших стран-импортеров в начале года вошли Монголия (более 1,9 миллиона долларов), ОАЭ (более 1,7 миллиона), Казахстан (около 1 миллиона), Абхазия (около 700 тысяч), а также Киргизия (более 300 тысяч долларов).
Отмечается, что всего в прошлом году Россия экспортировала свежих куриных яиц почти на 27 миллионов долларов. При этом, как сообщал "Агроэкспорт" ранее, крупнейшим покупателем стали ОАЭ, обогнав тогда Монголию.
