Названы регионы России с самыми доступными подержанными авто - 06.05.2026, ПРАЙМ
Названы регионы России с самыми доступными подержанными авто
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Подержанную Lada Granta в России быстрее всего удастся купить в Мурманской и Рязанской областях, а также в Республике Карелия - на это потребуется чуть больше шести средних по региону зарплат, выяснили для РИА Новости "Авито Авто" и "Авито Работа". Для исследования использовались данные о средних зарплатных предложениях в вакансиях, размещенных на "Авито Работе" в первом квартале 2026 года, а также средние цены на автомобили с пробегом в возрасте 3-6 лет на "Авито Авто" за тот же период. На основе этих показателей аналитики определили срок в месяцах, необходимый для накопления на каждый автомобиль. "Благодаря высоким зарплатам быстрее всего накопить на автомобиль с пробегом можно в Мурманской области (114 600 рублей), Республике Карелия (108 900 рублей) и Рязанской области (107 200 рублей)", - говорится в сообщении. Так, популярная на российском рынке Lada Granta с пробегом в этих регионах стоит от 711 тысяч до 721 тысячи рублей, а для ее покупки потребуется от 6,2 до 6,6 месячных зарплат. При этом в Москве и области на эту машину понадобится 7,4 и 7,9 окладов соответственно, а в Санкт-Петербурге - 8,7. Еще один востребованный на российском рынке автомобиль - Hyundai Creta, цена которого в регионах-лидерах составляет в среднем 1,9 миллиона рублей. Для его покупки в Мурманской области понадобится откладывать зарплату 16,6 месяца, тогда как в Мордовии на это уйдет 22,8 месяца при средней цене на 100 тысяч ниже. Самой дорогостоящей моделью, взятой для исследования, стала Toyota Camry. При цене в 2,8 миллиона рублей откладывать на покупку в Мурманской области нужно будет 24,4 месяца. Тем временем, в Ленинградской области придется отложить 38,2 месячных оклада. В среднем по России зарплатное предложение, согласно данным "Авито Работы", составляет 74,1 тысячи рублей. Это значит, что для покупки Lada Granta с пробегом (средняя цена - 723 тысячи рублей) потребуется 9,8 зарплаты. На Hyundai Creta (почти 2 миллиона рублей) придется копить 26,9 месяца, а на Toyota Camry (3,1 миллиона рублей) – 41,8 месяца.
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Подержанную Lada Granta в России быстрее всего удастся купить в Мурманской и Рязанской областях, а также в Республике Карелия - на это потребуется чуть больше шести средних по региону зарплат, выяснили для РИА Новости "Авито Авто" и "Авито Работа".
Для исследования использовались данные о средних зарплатных предложениях в вакансиях, размещенных на "Авито Работе" в первом квартале 2026 года, а также средние цены на автомобили с пробегом в возрасте 3-6 лет на "Авито Авто" за тот же период. На основе этих показателей аналитики определили срок в месяцах, необходимый для накопления на каждый автомобиль.
"Благодаря высоким зарплатам быстрее всего накопить на автомобиль с пробегом можно в Мурманской области (114 600 рублей), Республике Карелия (108 900 рублей) и Рязанской области (107 200 рублей)", - говорится в сообщении.
Так, популярная на российском рынке Lada Granta с пробегом в этих регионах стоит от 711 тысяч до 721 тысячи рублей, а для ее покупки потребуется от 6,2 до 6,6 месячных зарплат. При этом в Москве и области на эту машину понадобится 7,4 и 7,9 окладов соответственно, а в Санкт-Петербурге - 8,7.
Еще один востребованный на российском рынке автомобиль - Hyundai Creta, цена которого в регионах-лидерах составляет в среднем 1,9 миллиона рублей. Для его покупки в Мурманской области понадобится откладывать зарплату 16,6 месяца, тогда как в Мордовии на это уйдет 22,8 месяца при средней цене на 100 тысяч ниже.
Самой дорогостоящей моделью, взятой для исследования, стала Toyota Camry. При цене в 2,8 миллиона рублей откладывать на покупку в Мурманской области нужно будет 24,4 месяца. Тем временем, в Ленинградской области придется отложить 38,2 месячных оклада.
В среднем по России зарплатное предложение, согласно данным "Авито Работы", составляет 74,1 тысячи рублей. Это значит, что для покупки Lada Granta с пробегом (средняя цена - 723 тысячи рублей) потребуется 9,8 зарплаты. На Hyundai Creta (почти 2 миллиона рублей) придется копить 26,9 месяца, а на Toyota Camry (3,1 миллиона рублей) – 41,8 месяца.
 
