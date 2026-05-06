В аэропорту Сочи задерживаются 16 рейсов
Шестнадцать рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более, следует из данных онлайн-табло аэропорта. | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T09:31+0300
СОЧИ, 6 мая - ПРАЙМ. Шестнадцать рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Аэропорт Сочи во вторник сообщал о действии временных ограничений на работу воздушной гавани, вечером 5 мая они были сняты. По данным табло, в сочинском аэропорту задерживаются вылеты десяти рейсов: в Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Пермь, Москву, Уфу, Нижний Новгород, Оренбург и Стамбул. На прилет задерживаются шесть рейсов из Екатеринбурга, Новокузнецка, Уфы, Нижнего Новгорода, Орска и Стамбула. Кроме того, отменен рейс в Сочи из Ярославля авиакомпании "Азимут".
