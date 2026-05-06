Расходы авиакомпаний США на топливо в марте подскочили на 56 процентов
Бюро транспортной статистики США: расходы авиакомпаний на топливо подскочили на 56%
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мая – ПРАЙМ. Расходы американских авиаперевозчиков на топливо в марте подскочили на 56%, достигнув 5,64 миллиарда долларов из-за дефицита нефти, вызванного эскалацией конфликта вокруг Ирана и блокировкой Ормузского пролива, согласно свежим данным бюро транспортной статистики США.
"Бюро транспортной статистики министерства транспорта США сегодня опубликовало данные о потреблении и стоимости авиатоплива американскими авиакомпаниями за март 2026 года, согласно которым общие расходы на топливо (5,06 млрд долларов) выросли на 56,4% по сравнению с февралем 2026 года (3,23 млрд долларов)", - говорится в пресс-релизе ведомства.
При этом стоимость галлона топлива (около 3,8 литра) в марте составила 3,13 доллара, что на 74 цента (30,9%) выше показателей февраля 2024 года и на 72 цента (29,9%) больше, чем в марте 2025 года.
Ранее аналитики сообщили, что средняя цена на бензин в США превысила 4,5 доллара за галлон, достигнув второго исторического максимума — более высокие показатели фиксировались лишь в 2022 году в период президентства Джо Байдена.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.