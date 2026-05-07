Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Подлили масла в огонь": на Западе раскрыли, что задумали США на Украине - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260507/zapad-869732654.html
"Подлили масла в огонь": на Западе раскрыли, что задумали США на Украине
"Подлили масла в огонь": на Западе раскрыли, что задумали США на Украине - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Подлили масла в огонь": на Западе раскрыли, что задумали США на Украине
Втягивание Соединенных Штатов в украинский конфликт ускорило их собственный упадок, заявила политолог Каролина Галактерос в эфире французского телеканала QG. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T07:19+0300
2026-05-07T07:19+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
иран
сша
запад
дональд трамп
spiegel
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Втягивание Соединенных Штатов в украинский конфликт ускорило их собственный упадок, заявила политолог Каролина Галактерос в эфире французского телеканала QG."Мы находимся в системе, где американцы просто ускоряют свой собственный упадок. Они достигли переломного момента, &lt;…&gt; изрядно ускорив его на ситуации с Украиной", — подметила эксперт.По словам Галактерос, начало военных действий стало серьезной ошибкой для Вашингтона, ослабляющей его позиции на международной арене."То, что происходит теперь, с Ираном — это контрольный удар. Тут уж, без всякой иронии, они подлили масла в огонь собственного падения", — подытожила Галактерос.В апреле Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил, что из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном, США могут остаться без ключевых высокоточных ракет.По мнению аналитиков, на восстановление запасов потребуется несколько лет.Специалисты CSIS предупредили, что уменьшение запасов может представлять угрозу для США в случае конфликта с Китаем. Предполагаемые боевые действия потребовали бы больше боеприпасов, чем конфликт с Ираном.Ранее немецкое издание Spiegel писало, что поведение президента США Дональда Трампа усилило сомнения союзников в адекватности американского руководства.
https://1prime.ru/20260507/germaniya-869732432.html
https://1prime.ru/20260506/tramp-869704010.html
иран
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, запад, дональд трамп, spiegel
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, ИРАН, США, ЗАПАД, Дональд Трамп, Spiegel
07:19 07.05.2026
 
"Подлили масла в огонь": на Западе раскрыли, что задумали США на Украине

Галактерос: вмешательство в конфликт на Украине ускорило упадок США

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Втягивание Соединенных Штатов в украинский конфликт ускорило их собственный упадок, заявила политолог Каролина Галактерос в эфире французского телеканала QG.
"Мы находимся в системе, где американцы просто ускоряют свой собственный упадок. Они достигли переломного момента, <…> изрядно ускорив его на ситуации с Украиной", — подметила эксперт.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
"Мало что останется": в Германии забили тревогу после удара от Трампа
07:17
По словам Галактерос, начало военных действий стало серьезной ошибкой для Вашингтона, ослабляющей его позиции на международной арене.
"То, что происходит теперь, с Ираном — это контрольный удар. Тут уж, без всякой иронии, они подлили масла в огонь собственного падения", — подытожила Галактерос.
В апреле Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил, что из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном, США могут остаться без ключевых высокоточных ракет.
По мнению аналитиков, на восстановление запасов потребуется несколько лет.
Специалисты CSIS предупредили, что уменьшение запасов может представлять угрозу для США в случае конфликта с Китаем. Предполагаемые боевые действия потребовали бы больше боеприпасов, чем конфликт с Ираном.
Ранее немецкое издание Spiegel писало, что поведение президента США Дональда Трампа усилило сомнения союзников в адекватности американского руководства.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
"Тревожные новости": в США поднялся переполох из-за решения Трампа по Ирану
Вчера, 07:12
 
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаИРАНСШАЗАПАДДональд ТрампSpiegel
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала