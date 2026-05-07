"Подлили масла в огонь": на Западе раскрыли, что задумали США на Украине - 07.05.2026, ПРАЙМ

Втягивание Соединенных Штатов в украинский конфликт ускорило их собственный упадок, заявила политолог Каролина Галактерос в эфире французского телеканала QG. | 07.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Втягивание Соединенных Штатов в украинский конфликт ускорило их собственный упадок, заявила политолог Каролина Галактерос в эфире французского телеканала QG."Мы находимся в системе, где американцы просто ускоряют свой собственный упадок. Они достигли переломного момента, <…> изрядно ускорив его на ситуации с Украиной", — подметила эксперт.По словам Галактерос, начало военных действий стало серьезной ошибкой для Вашингтона, ослабляющей его позиции на международной арене."То, что происходит теперь, с Ираном — это контрольный удар. Тут уж, без всякой иронии, они подлили масла в огонь собственного падения", — подытожила Галактерос.В апреле Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил, что из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном, США могут остаться без ключевых высокоточных ракет.По мнению аналитиков, на восстановление запасов потребуется несколько лет.Специалисты CSIS предупредили, что уменьшение запасов может представлять угрозу для США в случае конфликта с Китаем. Предполагаемые боевые действия потребовали бы больше боеприпасов, чем конфликт с Ираном.Ранее немецкое издание Spiegel писало, что поведение президента США Дональда Трампа усилило сомнения союзников в адекватности американского руководства.

