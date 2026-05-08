Работа 13 аэропортов юга приостановлена из-за атаки БПЛА
2026-05-08T09:52+0300
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, сообщил Минтранс РФ. "Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России"… Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста", - говорится в сообщении. Отмечается, что Минтранс России и Росавиация корректируют расписание полетов вместе с авиакомпаниями и аэропортами. Информация о дальнейшей работе воздушных гаваней будет обновлена в 11.00 мск.
