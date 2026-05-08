Росавиация отменила ограничения полетов на юг России

Росавиация отменила извещение, ограничивавшее полеты в аэропорты юга России, авиакомпании уже подают обновленные планы полетов на текущие сутки

2026-05-08T15:26+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Росавиация отменила извещение, ограничивавшее полеты в аэропорты юга России, авиакомпании уже подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщило ведомство. Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, сообщил ранее в пятницу Минтранс. Росавиация выпустила извещение (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, однако отмечала, что этот срок может быть пересмотрен в сторону сокращения. "Подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Ранее выпущенный НОТАМ о невозможности полетов на Юг России отменен", - говорится в сообщении. Сейчас авиакомпании в координации с Минтрансом России и Росавиацией подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщило ведомство.

