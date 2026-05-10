Спасатели эвакуируют двух туристов с Эльбруса - 10.05.2026, ПРАЙМ
Спасатели эвакуируют двух туристов с Эльбруса
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Спасатели эвакуируют двух туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, находящихся на высоте 5100 метров, откуда они не могут самостоятельно спуститься, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Спасатели МЧС России эвакуируют туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Сегодня вечером поступила информация, что на горе Эльбрус двое туристов находятся на высоте 5100 метров и не могут самостоятельно спуститься", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в составе спасательной группы 10 человек и три единицы техники.
В пресс-службе МЧС добавили, что туристы не регистрировали маршрут, а работу спасателей осложняют метель и отрицательная температура.
