Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Колумбии экс-главе Ecopetrol предъявили обвинение - 12.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260512/kolumbija-869851403.html
В Колумбии экс-главе Ecopetrol предъявили обвинение
В Колумбии экс-главе Ecopetrol предъявили обвинение - 12.05.2026, ПРАЙМ
В Колумбии экс-главе Ecopetrol предъявили обвинение
Генеральная прокуратура Колумбии сообщила, что предъявила обвинение президенту государственной нефтяной компании Ecopetrol Рикардо Роа Баррагану по делу о... | 12.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-12T03:21+0300
2026-05-12T03:21+0300
нефть
энергетика
экономика
колумбия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869851403.jpg?1778545279
МЕХИКО, 12 мая - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Колумбии сообщила, что предъявила обвинение президенту государственной нефтяной компании Ecopetrol Рикардо Роа Баррагану по делу о предполагаемом превышении лимитов расходов во время президентской кампании Густаво Петро в 2022 году. Национальный избирательный совет Колумбии в октябре 2024 года принял решение начать расследование предвыборной кампании Петро и сформулировать обвинения в связи с предполагаемым нарушением режима финансирования. "Прокуратура предъявила бывшему руководителю кампании "Петро Президент 2022" и действующему президенту Ecopetrol Рикардо Роа Баррагану обвинение как предполагаемому ответственному за нарушение лимитов или пределов расходов в избирательных кампаниях", - говорится в заявлении на сайте ведомства. По данным следствия, глава Ecopetrol, руководивший кампанией и распоряжавшийся ее финансовыми ресурсами, мог допустить превышение установленного избирательными властями потолка расходов, несмотря на то что в системе отчетности Cuentas Claras и перед национальным избирательным советом был представлен баланс, который внешне соответствовал требованиям закона. Как уточнила генпрокуратура, фактические расходы превысили разрешенный лимит на 1,388 миллиарда колумбийских песо в первом туре выборов и на 276 миллионов песо во втором туре. В долларовом эквиваленте это 369 и 73 тысячи соответственно. Следствие связывает возможное превышение с расходами на пресс-конференции в гостиницах, завтраки, займы, транспорт, логистику, питание, кредиты на заключительные предвыборные мероприятия, рекламные материалы, а также взносы одного из профсоюзов. Кроме того, ведомство заявило, что в ходе расследования были выявлены возможные нарушения в отчетности: часть расходов первого тура, предположительно, была отражена в документах второго тура, тогда как некоторые затраты второго тура были внесены в отчеты первого. Прокуратура отметила, что президент Ecopetrol не признал предъявленное обвинение. Роа Барраган после победы Петро на выборах возглавляет Ecopetrol - крупнейшую нефтегазовую компанию Колумбии, контрольный пакет которой принадлежит государству.
колумбия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, колумбия
Нефть, Энергетика, Экономика, КОЛУМБИЯ
03:21 12.05.2026
 
В Колумбии экс-главе Ecopetrol предъявили обвинение

Генпрокуратура Колумбии предъявила обвинение главе Ecopetrol Баррагану

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МЕХИКО, 12 мая - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Колумбии сообщила, что предъявила обвинение президенту государственной нефтяной компании Ecopetrol Рикардо Роа Баррагану по делу о предполагаемом превышении лимитов расходов во время президентской кампании Густаво Петро в 2022 году.
Национальный избирательный совет Колумбии в октябре 2024 года принял решение начать расследование предвыборной кампании Петро и сформулировать обвинения в связи с предполагаемым нарушением режима финансирования.
"Прокуратура предъявила бывшему руководителю кампании "Петро Президент 2022" и действующему президенту Ecopetrol Рикардо Роа Баррагану обвинение как предполагаемому ответственному за нарушение лимитов или пределов расходов в избирательных кампаниях", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
По данным следствия, глава Ecopetrol, руководивший кампанией и распоряжавшийся ее финансовыми ресурсами, мог допустить превышение установленного избирательными властями потолка расходов, несмотря на то что в системе отчетности Cuentas Claras и перед национальным избирательным советом был представлен баланс, который внешне соответствовал требованиям закона.
Как уточнила генпрокуратура, фактические расходы превысили разрешенный лимит на 1,388 миллиарда колумбийских песо в первом туре выборов и на 276 миллионов песо во втором туре. В долларовом эквиваленте это 369 и 73 тысячи соответственно.
Следствие связывает возможное превышение с расходами на пресс-конференции в гостиницах, завтраки, займы, транспорт, логистику, питание, кредиты на заключительные предвыборные мероприятия, рекламные материалы, а также взносы одного из профсоюзов.
Кроме того, ведомство заявило, что в ходе расследования были выявлены возможные нарушения в отчетности: часть расходов первого тура, предположительно, была отражена в документах второго тура, тогда как некоторые затраты второго тура были внесены в отчеты первого.
Прокуратура отметила, что президент Ecopetrol не признал предъявленное обвинение.
Роа Барраган после победы Петро на выборах возглавляет Ecopetrol - крупнейшую нефтегазовую компанию Колумбии, контрольный пакет которой принадлежит государству.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьКОЛУМБИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала