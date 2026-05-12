В Колумбии экс-главе Ecopetrol предъявили обвинение

Генеральная прокуратура Колумбии сообщила, что предъявила обвинение президенту государственной нефтяной компании Ecopetrol Рикардо Роа Баррагану по делу о... | 12.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-12T03:21+0300

нефть

энергетика

экономика

колумбия

МЕХИКО, 12 мая - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Колумбии сообщила, что предъявила обвинение президенту государственной нефтяной компании Ecopetrol Рикардо Роа Баррагану по делу о предполагаемом превышении лимитов расходов во время президентской кампании Густаво Петро в 2022 году. Национальный избирательный совет Колумбии в октябре 2024 года принял решение начать расследование предвыборной кампании Петро и сформулировать обвинения в связи с предполагаемым нарушением режима финансирования. "Прокуратура предъявила бывшему руководителю кампании "Петро Президент 2022" и действующему президенту Ecopetrol Рикардо Роа Баррагану обвинение как предполагаемому ответственному за нарушение лимитов или пределов расходов в избирательных кампаниях", - говорится в заявлении на сайте ведомства. По данным следствия, глава Ecopetrol, руководивший кампанией и распоряжавшийся ее финансовыми ресурсами, мог допустить превышение установленного избирательными властями потолка расходов, несмотря на то что в системе отчетности Cuentas Claras и перед национальным избирательным советом был представлен баланс, который внешне соответствовал требованиям закона. Как уточнила генпрокуратура, фактические расходы превысили разрешенный лимит на 1,388 миллиарда колумбийских песо в первом туре выборов и на 276 миллионов песо во втором туре. В долларовом эквиваленте это 369 и 73 тысячи соответственно. Следствие связывает возможное превышение с расходами на пресс-конференции в гостиницах, завтраки, займы, транспорт, логистику, питание, кредиты на заключительные предвыборные мероприятия, рекламные материалы, а также взносы одного из профсоюзов. Кроме того, ведомство заявило, что в ходе расследования были выявлены возможные нарушения в отчетности: часть расходов первого тура, предположительно, была отражена в документах второго тура, тогда как некоторые затраты второго тура были внесены в отчеты первого. Прокуратура отметила, что президент Ecopetrol не признал предъявленное обвинение. Роа Барраган после победы Петро на выборах возглавляет Ecopetrol - крупнейшую нефтегазовую компанию Колумбии, контрольный пакет которой принадлежит государству.

